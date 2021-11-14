الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات.. خدمات بلا حدود

يبحث الكثير من المسنين الذين تخطو سن المعاش عن الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات ومزاياه، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن مشروع قانون حماية المسنين، والذي أكد أن لكل مسن الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام قانون المسنين الجديد، حيث يلزم المشروع الجديد الدولة بتوفير الرعاية الصحية والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، لأصحاب المعاشات.

مميزات الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات

من جانبها أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية لها، أنه سيتم إصدار الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات، يتيح لهم الحصول على كل الحقوق، والتي تتمثل فيما يلي:

- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما للمنازل؛ حفاظا على صحتهم.

- تخصيص أماكن لهم في المواصلات.

- تيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية.

- تخصيص فرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقي أي شكاوى منهم.

- تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفائهم من 50%، و«مجانا» لمن هم فوق السبعين عامًا.

- حصولهم على الخدمات من خلال شباك يخصص لهم.

- إدراج الفئات المستحقة في منظومة الدعم النقدي.

- إعفاء كل الأجهزة والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين من الضرائب الجمركية.

- تمويل تلك الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن، وصندوق رعاية المسنين.

7 ملايين مسن بمصر فوق الـ60 عام

وأكدت القباج، حصول المسنين على الخدمات الخاصة بهم من خلال الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن هناك 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، لافتة إلى أن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.

شروط وظيفة رفيق المسن

وأصدرت التضامن لائحة نموذجية تهدف لتنظيم خدمة وظيفة رفيق المسن، ولـ«أصحاب المعاشات»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشروط لتلك الوظيفة تتمثل فيما يلي:

- أن يكون مصريا.

- أن يقدم ما يفيد بموقفه من التجنيد.

- أن يكون حاصلا على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.

- أن يتراوح عمره بين 20 و45 عاما.

- أن يكون خاليا من الأمراض الجسدية والنفسية.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- اجتياز البرنامج التدريبي المُعد لهم.