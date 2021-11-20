حجز دعوى إلغاء منع النساء دون الـ40 من الإقامة بالفنادق لـ22 يناير

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى، التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية لجلسة 22 يناير للحكم.

قضايا الدولة تنفي صدور القرار

وحضر ممثلي هيئة قضايا الدولة اليوم في الجلسة، حيث تمّ نفي صدور قرار المنع، مستندين إلى قرار الداخلية بعدم صدور قرارات بالمنع و عدم تقدم اي سيدة ببلاغ يفيد منعها من الإقامة بمفردها.

المنشآت الفندقية تنفي منع السيدات

من جهتها، نفت غرفة المنشات الفندقية، منع الإقامة المنفردة للسيدات، مؤكّدة أنَّ الفنادق التي أصدرت فواتير تفيد المنع تتبع المحليات.

وقال المحامي هاني سامح، إنَّ إثبات بطلان هذا القرار وانعدامه بما يدحض مزاعم الفنادق باستنادهم للتعليمات كما هو ثابت بفواتير بعض الفنادق ووجود حالات موثقة بوزارة السياحة، مطالبًا النساء بالتمسك بحقوقهنّ والإبلاغ بعمل محضر ضد أي واقعة منع لإقامتهنّ المفردة.

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق و«البنسيونات» وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.

كما طالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.