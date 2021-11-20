«لوجين» و«محمد» حققا الجوائز ويحلمان برفع اسم مصر أكثر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «فازت بجائزة المبدع الصغير.. لوجين علي أصغر شاعرة تحت 12 سنة».

لوجين: أقرأ شعر والدي منذ صغري

وفازت لوجين علي من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بجائزة الدولة للمبدع الصغير لهذا العام عن الفئة العمرية الأولى في مجال الأدب، فرع الشعر.

وقالت الطفلة لوجين، إنها تطلع على شعر والدها منذ نعومة أظافرها، وبدأت تكتب الشعر منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، واشتركت في المسابقة بـ6 قصائد، منها «أنا بنت مصر»، و«أنا اسمي لوجي»، و«بابا قالي»، و«أوعدك»، وكانت الأخيرة عن فلسطين والأحداث التي تتعرض لها.

وأضافت لوجين أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، كرمتها وكرمت كل الفائزين من الفئتين الأولى والثانية في حفل رائع جعلها تشعر بالسعادة.

وتابعت لوجين أنها تتمنى أن تحصد جائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية، كما وجهت رسالة لوالديها وأشقائها على الهواء، قائلة «أحبكم جدا، فأنتم شجعتموني كثيرًا حتى أفوز بالجائزة».

لوجين: لازم كل واحد فينا يبقى عنده موهبة

ووجهت لوجين رسالة إلى أصدقائها أيضًا، وقالت: «لازم كل واحد فينا يبقى عنده موهبة»، كما وجهت رسالة إلى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قائلة: «بقول لماما انتصار، شكرًا لأنك عملتي لنا مسابقة جميلة زي دي بتشجعنا».

وفي ختام حديثها ألقت قصيدة مهداة لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، قالت فيها «صباح أخضر ولون وردي.. صباح الخير على بلدي صباح نادي على طفولة.. ومصر المرتبة الأولى وعاش لينا رئيس بلدي.. قيادة واعية مسؤولة عشان بلدي صباح أخضر بلون بلدي صباح الخير وبالقرآن.. صورة ستنا مريم على الجدران صباح الخير يا مصر الخير.. يا أرض الرحمة والغفران».

بطل سباحة من ذوي القدرات الخاصة: إن شاء الله أرفع اسم مصر

وقال الطفل محمد حسين عبدالرسول، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه يبلغ من العمر 8 أعوام، وحصل على عدد كبير من الميداليات في رياضة السباحة.

وأضاف الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة: «لما بخرج من المدرسة بنام شوية وأذاكر وفي أيام بروح التمرين فيها، وإن شاء الله أرفع اسم مصر».

وأوضحت والدة الطفل محمد حسين عبدالرسول، خلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، بأن ابتلاء طفلها بدأ منذ الصغر، إذ يعاني من عيب خلقي في منطقة الظهر، وخضع لـ3 جراحات حتى تحسنت حالته نسبيا.

والدة الطفل: محمد يخضع لجلسات علاج طبيعي بشكل مستمر

وأضافت أن محمد يخضع لجلسات علاج طبيعي بشكل مستمر، ووفرت له المؤسسة التي يعالج فيها كرسيا متحركا: «خيرونا في المؤسسة بين أكثر من لعبة رياضية مثل السباحة والكاراتيه وتنس الطاولة، فأحب السباحة وكنا نتدرب مرتين أو 3 مرات في الأسبوع».

وتابعت والدة الطفل محمد حسين عبدالرسول أنه حقق ميدالية في أول بطولة شارك بها، وهي بطولة كأس مصر، ونظمها مدينة الصيد.

مدرب الطفل: الطفل حقق ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية

وقال الكابتن محمد النجار، مدرب الطفل، إنه استطاع تحقيق ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشارك في بطولات كثيرة خارج مصر: «لسه قدامه طموحات كبيرة في دماغه يحققها ووالده مش مقصر معاه حاجة، والدولة تدعم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.. عاوزين نوصل الناس دي لهدفهم وهو إنهم يبقوا سعداء ومبسوطين».