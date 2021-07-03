أطفال بقدرات الكبار.. مواهب «المبدع الصغير» تتألق بالغناء والقصة

استضاف برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» وتقدمه الاعلامية لبنى عسل، كلا من يوسف حسن، الفائز بجائزة المبدع الصغير فرع الغناء، وهنا أحمد، الفائزة بجائزة المبدع الصغير فرع القصة القصيرة للحديث عن مواهبهما بعدما نجحا على مستوى تلك المسابقة، بالإضافة إلى جذبهما للأنظار في الفترة الأخيرة رفقة بقية زملائهما.

وقالت هنا أحمد، الفائزة بجائزة المبدع الصغير فرع القصة القصيرة، إنها تبلغ من العمر 11 عاما ونجحت مؤخرا بالصف الخامس الابتدائي ومنتقلة إلى الصف السادس، موضحة أنها تعرفت على مسابقة المبدع الصغير، من خلال المدرسة الابتدائية الخاصة بها.

وأضافت «هنا» أنها تحب كتابة القصص القصيرة، وكتبت من قبل عددا ليس بالقليل من القصص، موضحة أنها شاركت بتلك المسابقة ليس بهدف الفوز ولكن بهدف المشاركة.

وأشارت إلى أن القصة التي كتبتها وفازت بالمسابقة، تتحدث عن فتاة تحاول أن تحدد المهنة التي تحلم بأن تمتهنها مستقبلا، موضحة أنها حاولت من خلال تلك القصة أن توضح بأن كل المهن جيدة ومهمة للمجتمع الذي نعيش فيه.

فيما قال يوسف حسن، الفائز بجائزة المبدع الصغير فرع الغناء، إنه يبلغ من العمر حاليا 14 عاما، وعرف الغناء منذ أن كان في الخامسة من عمره، موضحا أن والده كان منشدا دينيا وكان يستمع لما يقدمه من إنشاد وفحاول أن يقلده في طريقة إنشاده، ومن حينها واكتشف والداه موهبته بالغناء وساعده في تنميتها.

وصرح «يوسف» بأنه شارك بعدد من المسابقات الغنائية قبل مسابقة «المبدع الصغير» ونجح وفاز في الكثير منها كما فاز بتلك المسابقة مؤخرا.

وأردف أنه قدم بتلك المسابقة 3 أغنيات وجميعها أعجب بها لجنة تحكيم المساقة وبالأخص أغنية «مولاي»، التي فاز بها بالمركز الأول بالمسابقة فرع الغناء.