قرينة الرئيس تحتفي باليوم العالمي للطفل: جيل الغد وبناة المستقبل

احتفت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باليوم العالمي للطفل عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وكتبت قرينة الرئيس، «يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق».