انتصار السيسي تزور المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»: أتمنى أعدي على كل بيت «فيديو»

نشر مشروع «حياة كريمة»، عبر صفحته على «فيس بوك»، مقطع فيديو، تناول تفاصيل زيارة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إلى محافظة المنوفية، حيث شهدت عرضًا لموقف المشروع وآثاره على الأرض في المحافظة.

ووفقا لما جاء في العرض، فإن المحافظة تحتوي على 20 وحدة محلية، كل وحدة تضم نحو 5 أو 6 قرى، ومجمعين «خدمي وزراعي»، لمساعدة أهالي القرى في التنقلات وتوفير الخدمات المناسبة لهم على أفضل ما يكون.

شباب يقدم مصر بصورة جديدة

وعلقت قرينة رئيس الجمهورية قائلة: «أشكركم جدا، وأنا سعيدة أنكم شباب يقدم مصر بصورة جديدة».

ورحب عدد من أهالي المحافظة بقرينة الرئيس، لترد قائلةً: «البلد منورة بيكم، وإحنا فرحانين إننا معاكم، والله لو أقدر أعدي على كل بيت كنت عديت، أنتو صحاب واجب».

كما حضرت السيدة انتصار السيسي، أول انطلاقة لمبادرة المكتبات الثقافية التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الثقافة، حيث تسعى لنشر الوعي والثقافة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، كما تحرص على التنوع ما بين المحتويات الثقافية والفئات العمرية، وحرصت على تبادل أطراف الحديث مع الأطفال الذين كانوا موجودين بالمكتبة وسألتهم عن أسمائهم وأعمارهم.

الناس طيبين فعلا والشباب كلهم حماس وحيوية

وفي موضع آخر من الزيارة، ألقت السيدة انتصار، كلمة أكدت فيها سعادتها الغامرة بزيارة المنوفية: «الناس طيبين فعلا والشباب كلهم حماس وحيوية، سواء كانوا من حياة كريمة أو من أهل البلد أو المتطوعين، والاستقبال كان جميلا وربنا يوفقنا جميعا للمهمة».

الريس مبسوط من المنتجات

وزارت قرينة الرئيس، معرضا للصناعات الحرفية مثل الكليم والفخار، وقالت إحدى العارضات إن هناك عائقا يتعلق بالتسويق، لترد قائلةً: «آه إن شاء الله طبعًا، الريس مبسوط من المنتجات».