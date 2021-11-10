انتصار السيسي تشكر القائمين على حياة كريمة

نشرت السيدة انتصار السيسي، اليوم، منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرب فيه عن سعادتها لتواجدها في قرية شما بمحافظة المنوفية.

السيدة انتصار السيسي تعبر عن سعادتها وتشكر القائمين على حياة كريمة

وتابعت السيدة انتصار: «سعدت اليوم بوجودي بين أهلي، أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانيا، حيث سعدت جدا بحفاوة وكرم الاستقبال، وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة.. أشكركم جميعا على هذا الإنجاز المشهود، ولا تزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعا لأجله».

تفاصيل جولة انتصار السيسي بقرية شما

وكانت السيدة انتصار السيسي، اليوم، أجرت زيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية، في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، ولبت خلال جولتها دعوة إحدى السيدات لزيارة منزلها بالقرية.

واستمعت أثناء الجولة، لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التي جرى تنفيذها بمركز شباب القرية، بعد تجديده ضمن مشروعات المبادرة.

معرض المنتجات الحرفية بقرية شما

وتفقدت معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية، حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، فضلا عن تفقدها القافلة الطبية التي جرى تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية، والتي تضمنت كل التخصصات الطبية.

السيدة انتصار السيسي توزع هدايا على تلاميذ مدرسة شما المختلطة

كما تفقدت السيدة انتصار السيسي، بعض المشروعات الجاري تنفيذها، مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون، التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية، الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة إلى مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما تفقدت مدرسة شما المختلطة، ووزعت الهدايا على الأطفال المتواجدين، واستمعت إلى شرح من القائمين عليها.