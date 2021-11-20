نادر عباسي يقود الاحتفالية الفنية في افتتاح طريق الكباش بالأقصر

كشف المايسترو نادر عباسي، عن مشاركته في الاحتفالية الكبرى المصاحبة لافتتاح طريق الكباش بالأقصر والمقرر إقامتها في 25 نوفمبر الجاري. حيث تهدف الاحتفالية إلى الترويج لمحافظة الأقصر ليراها العالم في ثوبها الجديد.

نادر عباسي: نجهز للبروفات النهائية للاحتفالية

وأضاف «عباسي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «انتهينا من عمل بروفات احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، ونستعد لإجراء البروفات النهائية خلال الأيام الحالية التي تسبق موعد افتتاح الحفل».

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن افتتاح طريق الكباش بالأقصر يوم 25 نوفمبر الجاري، ويتابع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الاستعدادات المكثفة والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى «الأقصر.. طريق الكباش» التي سيتم إقامتها بها خلال الأيام القليلة المقبلة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وقد أجرى الوزير خلال هذه الزيارة جولة بالسوق السياحي بالمدينة، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية به، وكذلك تفقد معبد الأقصر للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالفعالية.

ومن جانبه، أوضح الوزير أن الاحتفالية المرتقبة سوف تبرز وتلقي مزيد من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

تهدف الاحتفالية إلى الترويج لمحافظة الأقصر وإلقاء الضوء على أبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».

من هو نادر عباسي؟

وبرز اسم المايسترو نادر عباسي، على الساحة، في أبريل الماضي خلال قيادته الاحتفالية الفنية، بنقل المومومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط والذي أقيم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.