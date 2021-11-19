طريق الكباش يتألق ليلًا قبل افتتاحه بأيام.. (فيديو وصور)

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح طريق الكباش والذي يُسمى بطريق المواكب الكبرى لدى المصري القديم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 2700 متر على امتداد الطريق، والذي يصل بين معبدي الأقصر بوسط المدينة ومعبد الكرنك شمال محافظة الأقصر، ليضع مرة أخرى محافظة الأقصر السياحية على خريطة المدن السياحية العالمية، وزيادة فرص زيارتها فيما بعد من مختلف الجنسيات من دول العالم، لكونها ضمن أفضل مدن سياحية في العالم، حيث تحتوى على ثلث آثار العالم وثلثى آثار مصر.

موعد افتتاح طريق الكباش

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الموعد الرسمي لافتتاح طريق الكباش حيث سيكون في 25 من الشهر الجاري، بحضور عدد من السفراء الأجانب لدى مصر فضلا عن توجيه الدعوات لعدة شخصيات هامة حول العالم لحضور الحفل، مع وجود عدد كبير من الشخصيات المهمة المحلية التي تشهد الحفل العالمي، والذي يضم عروضا متنوعة ومختلفة أبرزها عروض فرعونية استعراضية بمشاركة شباب وفتيات من مختلف الهيئات داخل المحافظة السياحية.

طلاء المنازل

ضمن استعدادات المحافظة للحفل الكبير، تطوير سياحة وأرضيات معابد الكرنك، فضلا عن طلاء عدد كبير من المنازل تخطت الـ 2000 منزل باللون البيج، ليتماشى مع لون الأثر، ويعطي منظرا مبهرا للمحافظة السياحية، فضلا عن الالتزام بتنظيف الشوارع والميادين الهامة بالمحافظة بشكل دوري ورصف عدد من الطرق ضمن أعمال التطوير التي قامت بها المحافظة.

كما تم مد طريق الكباش بإضاءات متميزة داخل الطريق وحتى معبدي الأقصر والكرنك استعدادا للحفل الكبير، فضلا عن زراعة وتشجير ساحة الكرنك فضلا عن تطوير أرضيات الساحة الامامية وبوابة التفتيش الرئيسية بمعبد الأقصر، مع أحواض الزهور المتنوعة، مع دهان الأسوار الخارجية لتناسب مع المظهر الحضاري للمعبد.

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