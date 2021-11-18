الآثار: افتتاح طريق الكباش بالأقصر 25 نوفمبر

نشرت وزارة السياحة والآثار على موقعها الرسمي على «فيس بوك» فيديو جراف تشير فيه إلى الموعد الرسمي لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، معلنة أنه سيوافق يوم 25 من نوفمبر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بهذا الاحتفالية.

موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر أو المعروف باسم طريق المواكب الكبرى الواصل بين معبدي الكرنك والأقصر، بطول 2700 متر، وسط استعدادات كبرى تجريها محافظة الأقصر من ناحية، وهيئة الآثار من ناحية أخرى من خلال أعمال الترميم التي لا زالت تتم داخل طريق الكباش ومعابد الكرنك.

الانتهاء من كافة من أعمال التطوير في شوارع وميادين المحافظة السياحية

ومن المقرر أن وزارة السياحة والآثار على هذا الافتتاح اسم «احتفالية الأقصر»، حيث سيتم استخدامها للترويج السياحي للمحافظة عالميا، إلا أن أهمية طريق الكباش جعل اسمه يتصدر الاحتفالية، مشيرة أنه تم الانتهاء من كافة من أعمال التطوير في شوارع وميادين المحافظة السياحية استعدادا للحفل الكبير الذي سيهد حضور شخصيات دولية وقيادات محلية.

السبب الرئيسى من احتفالية الأقصر هو الترويج لعودة الأقصر

وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي من احتفالية الأقصر وافتتاح طريق الكباش هو الترويج لعودة الأقصر كأهم مدينة أثرية في العالم ووضعها على خارطة السياحة العالمية كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم، لافتا إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل بشكل جاد لكي تعود المحافظة لتتبوأ المكانة التي تستحقها كواحدة من أهم المدن الأثرية في العالم.

فكرة افتتاح طريق الكباش ليست وليدة العام الحالي

يظن البعض أن فكرة افتتاح طريق الكباش ليست وليدة العام الحالي، إلا أنها تعود إلى عام 2007، عندما بدأت الدولة في جهود تطوير وترميم الطريق وواجهتها جملة من العقبات، من بينها وقوع الطريق وسط مباني سكنية وأراضي زراعية، إلى أن تم البدء في استئناف المشروع بشكل عملي في العام 2017 من خلال عمليات التنظيف الميكانيكي والكيميائي.