السفارة البريطانية: الأمير تشارلز وزوجته عادا سعداء بزيارة «أم الدنيا»

أصدرت السفارة البريطانية، صباح اليوم، بيانا بشأن انتهاء زيارة أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا إلى مصر، ووصفت الزيارة التي استمرت ليومين بـ«الموفقة»، حيث كان اليوم الأول في القاهرة واليوم الثاني في الإسكندرية.

وقالت السفارة البريطانية، في بيانها إنَّ الأمير تشارلز وزوجته عادا إلى المملكة المتحدة سعداء باللقاءات المختلفة التي أجروها والتجارب الجديدة التي مروا بها في أم الدنيا.

الأمير تشارلز يلتقي البابا تواضروس الثاني ويزور الحرم اليوناني

وأوضحت أنَّ يوم الخميس، التقى الأمير تشارلز البابا تواضرس الثاني، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، حيث ناقشا دور الدين في قضية تغير المناخ وكذلك العنف ضد المرأة وكيفية معالجة هذه القضايا، واستمتع تشارلز بهذا الحوار الدافئ الحميم وما لمسه من حكمة قداسة البابا.

أما في اليوم الثاني، فقد زار الأمير تشارلز الحرم اليوناني وسط القاهرة حيث استقبلته وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتقى ممثلي الشركات المصرية والبريطانية لبحث الفرص الممكنة لتنمية المشاريع الخضراء والقيام بمشاريع مبتكره في مصر لدعم مبادرة الأسواق المستدامة الخاصة بسمو الأمير.

أمير ويلز يلتقي بالشركات التي تقودها سيدات

كما احتفل الأمير تشارلز بمساهمة مشروع «مصر تبدأ» تحت إدارة شركة flat6labs والممول من المملكة المتحدة، في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة العنف ضدها، بينما التقى بالشركات التي تقودها سيدات التي تلقت دعماً مالياً وتقنياً من هذا المشروع وتعرف على المزيد من إنجازاتها.

بينما زارت الدوقة كورنوال مستشفى بروك البيطري، التي تشغل منصب رئاستها في جميع أنحاء العالم.

زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى الإسكندرية

بعدها سافر الأمير تشارلز وزوجته إلى الإسكندرية، حيث زاروا المركز الثقافي اليسوعي واطلعوا على المزيد عن تاريخه ودوره الديني والمجتمعي، وذلك في أثناء إجرائهم جولة ادخل معرض فني لشخصيات إسكندرانية شهيرة صممه لاجئون سودانيون شبان.

وأخيرًا، وقبل العودة إلى المملكة المتحدة، زار الأمير والدوقة أحد أبرز معالم الإسكندرية وهي مكتبة الإسكندرية، حيث أخذهم مديرها الدكتور مصطفى الفقي في جولة بين أرجاء المكتبة ثم أهداهم كتاب عن تاريخ الحضارة المصرية، واطلعوا خلال الجولة على بعض الآثار والمخطوطات الموجودة في المكتبة، والتقوا بمجموعة من الكتاب المصريين الشباب وشاهدوا عرضًا موسيقيًا قدمه مجموعه من الأطفال.