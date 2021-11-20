نتائج زيارة الأمير تشارلز.. لقاءات ناجحة وإشادات بمصر وأهلها

انتهت زيارة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطاني، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، التي استمرت على مدار يومين، والتي تعتبر أول زيارة خارجية لهما منذ جائحة كورونا، بنتائج شديدة الإيجابية عبر عنها كل من الأمير وزوجته والسفير البريطاني بالقاهرة، مشيرين إلى انعكاساتها على العلاقات الدبلوماسية المصرية البريطانية ومكانة مصر وأزمة التغيرات المناخية.

حصاد إيجابي بدأ باستقبال سار من الرئيس السيسي

وكان اليوم الأول من الزيارة قد انتهى بحصاد إيجابي تضمن استقبال سار بقصر الاتحادية الرئاسي، واجتماع ممتاز مع الرئيس السيسي حول أزمة التغيرات المناخية، ثم حوارات رائعة مع طلاب الأزهر حول الحوار بين الثقافات والأديان، وأخيرا لحظات استثنائية بجوار أبو الهول والأهرامات، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بدأت زيارة الأمير البريطاني وزوجته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو اللقاء الذي وصفه الحساب الرسمي لـ الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه «ترحيب سار من رئيس وسيدة مصر الأولى في قصر الاتحادية».

ووصف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، اللقاء بالاجتماع الممتاز، قائلا عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اجتماع ممتاز هذا الصباح بين صاحب السمو الملكي وسيادة الرئيس السيسي»، مضيفا أن التركيز الرئيسي للاجتماع ركز على العمل معا على أزمة المناخ، قبيل قمة المناخ المقبلة «كوب 27».

حوارات بناءة بحثت دور الدين في الحفاظ على البيئة

أما عن زيارة الجامع الأزهر، فقال السفير البريطاني، إن صاحب السمو الملكي أجرى حوار رائعا داخل الجامع الأزهر، تبعه نقاش مع طلاب الأزهر الملهمين، حول الحوار بين الثقافات والأديان.

وفيما يتعلق بزيارة الأهرامات وأبوالهول، وصف الحساب الرسمي لـ الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، على «تويتر»، زيارتهما لهذه المنطقة، باللحظة العظيمة الاستثنائية أمام أحد مواقع مصر العظيمة ذات التاريخ القديم الغني، وذلك حسبما نقلت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التي قدمت لتعليقهما قائلة: صاحبي السمو الملكي عند الرائع أبو الهول وأهرام الجيزة.

وقد نشر حساب السفارة البريطانية بالقاهرة على «تويتر»، صورة لاجتماع الأمير تشارلز، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرة إلى أن الأمير استمتع بالحديث مع قداسته وبحكمته.

وحسبما جاء على حساب السفارة البريطانية، استمتع صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز بالحديث الدافئ والودي وبحكمة قداسة البابا تواضروس.

وأشارت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لكل من لقاء الأمير تشارلز بشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، والبابا تواضروس، قائلة: «قام أصحاب السمو الملكي بزيارة جامع الأزهر الجميل، وأجرى حوارات رائعة مع الإمام الأكبر كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، وكلها تهدف للحوار بين الثقافات والأديان ودور الدين في الحفاظ على البيئة، هذه اللقاءات تعزز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر».

اليوم الثاني للزيارة

وفي اليوم الثاني للزيارة، زار الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالهما الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.

وتفقد وريث العرش وقرينته يرافقهما الدكتور مصطفى الفقي أقسام المكتبة التي تعد منارة العالم، وأهدى رئيس المكتبة الأمير تشارلز، كتبًا عن مصر وحضارتها.وحرص الأمير تشارلز والدوقة، على تبادل الحوار مع عدد من رواد المكتبة والأطفال.

وفي وقت سابق زار الأمير كل من المركز الثقافي اليسوعي، كما زارت زوجته مستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوانات.

من روعة الأهرامات إلى عجائب مكتبة الإسكندرية الجديدة

وفي ختام اليوم الثاني للزيارة، أشار السفير البريطاني، في تدوينات متتالية إلى أن: «صاحب السمو الملكي زار اليوم مكتبة الإسكندرية الجديدة والتي تعد مكتبة فريدة من الناحية المعمارية ومركزا ثقافيا هاما على البحر الأبيض المتوسط. وقد تم تشييد هذا المبنى تخليدا لذكرى مكتبة الإسكندرية الكبرى (القديمة والتي كانت قائمة فيما مضى)».

واستعرض السفير البريطاني زيارة أمير ويلز لورشة بيت الرزاز للحرف التقليدية، أمس، قائلا : زار أمير ويلز ورشة بيت الرزاز للحرف التقليدية أمس، حيث شاهد صاحب السمو الملكي بعض نماذج الحرف التقليدية والتقى ببعض الحرفيين الذين يعملون على إبقاء هذه المهارة القديمة على قيد الحياة.

وأشار السفير في تدوينة أخرى إلى أن دوقة كورنوول زارت عزبة خير الله، حيث اطلعت صاحبة السمو الملكي على المشاريع المحلية لدعم تمكين المرأة وطرق السيدات المعيلات المبتكرة لدعم أنفسهن وعائلاتهن

وتابع في تدوينة لاحقة: «حضر صاحبا السمو الملكي مساء أمس حفل استقبال بريطاني – مصري للاحتفاء بالعلاقات بين البلدين، حيث أقيمت مراسم الحفل على إطلالة الأهرامات بهضبة الجيزة الرائعة».

شكر من السفير البريطاني للمصريين على الترحيب الحار

وتوجه السفير البريطاني بالقاهرة بالشكر للمصريين على الترحيب الحار بالأمير تشارلز وزوجته كاميلا، خلال زيارتهما لمصر والتي استمرت على مدار يومين، وشملت عديد من الأماكن واللقاءات، كما توجه بالشكر لكل من الأمير تشارلز وزوجته.

وقال السفير البريطاني على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على تويتر: «من روعة الأهرامات إلى عجائب مكتبة الإسكندرية الجديدة، أشكر صاحبي السمو الملكي، على قدومهما هنا»، مضيفا: «أشكر مضيفينا المصريين على الترحيب الحار.. لقد عاودنا التواصل بيننا بالفعل».