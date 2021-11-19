حصاد اليوم الثاني لزيارة الأمير تشارلز: إشادة بجهود مصر في دعم المرأة

انتهى اليوم الثاني من زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا، إلى مصر، حيث بدأ ولي العهد البريطاني يومه بزيارة للحرم اليوناني بالتحرير وعقد لقاءات مع رواد الأعمال الشباب وفي التوقيت ذاته زارت الدوقة كاميلا مستشفى بروك لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب، ثم توجها إلى عروس البحر المتوسط؛ لزيارة جزويت الإسكندرية واختتما برنامجهما في مصر بزيارة مكتبة الإسكندرية.

الأمير تشارلز يشيد بجهود الدولة المصرية في دعم المرأة

وأشاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بجهود مصر في دعم المرأة وإصدار قانون لحماية المرأة من العنف خاصة حوادث التحرش، مؤكدا أهمية التصدي لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة، بحسب بيان صادر من السفارة البريطانية في القاهرة.

وجاء ذلك خلال حوار الأمير تشارلز مع سلمى مدحت وأحمد هشام مؤسسي تطبيق «ماتخافيش» لدعم السيدات نفسيا وقانونيا في مواجهة حالات التحرش الجنسي والمساعدة على تحسين جهود الدولة في هذا المجال، وذلك ضمن زيارته إلى الحرم اليوناني بالتحرير في ثاني أيام زيارته لمصر، التي التقى خلالها ممثلي عدد من رواد الأعمال الذين تلقوا دعم وتمويل من مبادرة «flat 6 labs» لدعم رواد الأعمال الممولة من السفارة البريطانية.

وصل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلى الحرم اليوناني بالتحرير لحضور فعالية «مبادرة الأسواق المستدامة»، التي تضم رواد الأعمال من الشباب، وكان في استقباله ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

واستمع الأمير تشارلز لعدد من رواد الأعمال حول تجاربهم في خلق مشروعات مبتكرة تساعد في توفير حلول لمختلف التحديات في المجتمع المصري.

الأمير تشارلز يستمع لعدد من رواد الأعمال حول تجاربهم

كما عقد ولي العهد البريطاني لقاء مع عدد من ممثلي الشركات البريطانية العاملة لمناقشة النشاطات التي يقومون بها خاصة في مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخي ومواجهته، والتوعية في ذلك المجال.

الدوقة كاميلا تزور مستشفى «بروك» لعلاج الحيوان بمنطقة السيدة زينب

زارت الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، مستشفى بروك للحيوانات صباح اليوم الجمعة، في مستهل اليوم الثاني لزيارتها برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطاني.

وأبدت دوقة كورنوول إعجابها بالمستشفى وآليه العمل بداخله، حيث تفقدت أقسام المستشفى وتجاذبت أطراف الحديث مع المسؤولين به والأطباء.

العاملون بالمستشفى يعطون الدوقة كاميلا هدية تذكارية

وأعطى أحد العاملون بالمستشفى هدية تذكارية لدوقة كورنوول، لتختتم زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى وتوقيعها في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها الزيارة التي اتسمت بالود.

جزويت الإسكندرية يهدي مفتاح الحياة المصنوع من التين الصعيدي للأمير تشارلز

استقبل المركز الثقافي اليسوعي «جزويت»، بالإسكندرية اليوم الجمعة، صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وزوجته الدوقة كورال كاميلا وقدم القائمون على العمل بالمركز هدية تذكارية لهم عبارة عن «مفتاح الحياة» المصنوع من التين الصعيدي.

وبدأت الزيارة بجولة داخل كنيسة المركز، أعرب خلالها الأمير تشارلز عن إعجابه بها، واستمع إلى شرح من خادم الكنيسة عن تاريخ الكنيسة ودورها المجتمعي والديني.

الأمير تشارلز في بورتريه إسكندراني

وتجول ولي العهد البريطاني في معرض تحت عنوان «بورتوريه إسكندراني يروي تاريخ شخصيات جذورها إسكندرانية»، مثل هند رستم وتوفيق الحكيم، إذ صمم المعرض مجموعة من الأطفال السودانيين اللاجئين الذين رسموا بروفايلات للأشخاص مستخدمي فن الموزايك.

وحضرت الدوقة كاميلا جلسة نقاشية مع أطفال تم تدريبهم على كتابة السيناريو، وشاهدت فيديو يروي ورش عمل الأطفال وتدريبهم على كتابة السيناريو.

الأمير تشارلز وزوجته يزوران مكتبة الإسكندرية ويحاوران الأطفال

وأجرى الأطفال حوارا مع الدوقة ووجهوا لها عددا من الأسئلة عن انطباعها عن مصر وأفضل الأفلام بالنسبة لها.

زار الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، اليوم الجمعة، مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالهما الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.

رئيس مكتبة الإسكندرية يهدي الأمير تشارلز كتبًا عن مصر وحضارتها

وتفقد وريث العرش وقرينته يرافقهما الدكتور مصطفى الفقي أقسام المكتبة التي تعد منارة العالم، وأهدى رئيس المكتبة الأمير تشارلز، كتبًا عن مصر وحضارتها.