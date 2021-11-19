السفارة البريطانية عن لقاء تشارلز وتواضروس: الأمير استمتع بحكمة البابا

نشر حساب السفارة البريطانية بالقاهرة على «تويتر»، صورة لاجتماع الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولي العهد البريطاني، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرة إلى أن الأمير استمتع بالحديث مع قداسته وبحكمته.

حديث دافئ وودي بين الأمير تشارلز والبابا تواضروس

وحسما جاء على حساب السفارة البريطانية، استمتع صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز بالحديث الدافئ والودي وبحكمة قداسة البابا تواضروس.

وأشارت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لكل من لقاء الأمير تشارلز بشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، والبابا تواضروس، قائلة: «قام أصحاب السمو الملكي بزيارة جامع الأزهر الجميل، وأجرى حوارات رائعة مع الإمام الأكبر كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، وكلها تهدف للحوار بين الثقافات والأديان ودور الدين في الحفاظ على البيئة، هذه اللقاءات تعزز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر».

إعجاب شديد من الأمير بمكتبة الإسكندرية

وفي إطار محطات زيارته إلى مصر التي بدأت أمس وتستمر على مدار يومين، زار الأمير تشارلز أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوول، اليوم الجمعة، مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالهما الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية.

وتفقد وريث العرش البريطاني وقرينته يرافقهما الدكتور مصطفى الفقي أقسام المكتبة التي تعد منارة العالم، وأهدى رئيس المكتبة الأمير تشارلز، كتبًا عن مصر وحضارتها.

وأجرى ولي العهد البريطاني وقرينته جولة منفصلة بالمكتبة، ووقعا في سجل الزوار في ختام الزيارة وأبديا إعجابهما الشديد بالمكتبة.

وحرص الأمير تشارلز والدوقة، على تبادل الحوار مع عدد من رواد المكتبة والأطفال.

زيارة ملكية للمركز الثقافي اليسوعي بالإسكندرية

جاء ذلك بعد أن استقبل المركز الثقافي اليسوعي «جزويت» بالإسكندرية، في وقت سابق اليوم، الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كورال كاميلا، وقدم القائمون على العمل بالمركز هدية تذكارية لهم عبارة مفتاح الحياة المصنوع من التين الصعيدي.

وبدأت الزيارة بجولة داخل كنيسة المركز اعرب خلالها الأمير تشارلز عن إعجابه بها، واستمع إلي شرح من خادم الكنيسة عن تاريخ الكنيسة ودورها المجتمعي والديني.