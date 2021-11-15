«صحة الشيوخ» توصي بضرورة إعداد كوادر للتفتيش الصيدلي

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلى الهيئة.

حل مشكلة الخلط بين التبعية الإدارية والفنية

حضر الاجتماع، كلا من الدكتور أيمن سعد الدين الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانوني للهيئة، والمستشار محمد درويش مستشار وزير الصحة والسكان.

وأكّد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية لحل مشكلة الخلط بين التبعية الإدارية والفنية، ونقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلي بدرجاتهم واختصاصاتهم إلى هيئة الدواء المصرية، بما يخدم المنظومة الصحية في مصر.

كوادر للتفتيش الجيد على صيدليات الجمهورية

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر بضرورة إعداد كوادر داخل هيئة الدواء المصرية بالقدر الذي يسمح بالتفتيش الجيد على صيدليات الجمهورية وإعادة تدريب المفتشين باستخدام وسائل منهجية حديثة لضبط المخالفات في منظومة الصيدلة، وإنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية بكافة محافظات الجمهورية لتوليها التفتيش الصيدلي.

فيما أفاد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بأنَّه في خلال أيام سوف يتمّ حل مشكلة نقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلي من وزارة الصحة إلى الهيئة لسدّ الفراغ الناشئ بالهيئة.