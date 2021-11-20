«لو اتعطلت تطبيقات التواصل تعمل إيه؟».. بدائل لبرامج المحادثات الشهيرة

حالة من القلق سيطرت على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أمس، بعد أن حدث عطل فني عالمي في تطبيقات التواصل الاجتماعي أمس، التي تتمثل في «واتس آب، وفيسبوك، إنستجرام»، الأمر الذي جعلهم يتخوفون من عودة تعطل تلك البرامج لساعات طويلة مرة أخرى مثل ما حدث منذ عدة أسابيع.

بدأ الكثير من مستخدمي تلك التطبيقات في البحث عن بدائل لبرامج المحادثات الشهيرة التي تمّ إيقافها، حتى يتمّ استخدامها حال توقف تلك التطبيقات مرة أخرى، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من تطبيقات المحادثات التي يمكن اللجوء إليها حال تعطل تطبيقات المحادثات الشهيرة، التي جاءت كالتالي:

تطبيقات محادثات بديلة للتطبيقات الشهيرة

هناك عدد كبير من تطبيقات المحادثات والتي يمكن استخدامها بدلا من التطبيقات الشهيرة حال إيقافها وتتمثل في الآتي:

1- تليجرام

يعد تطبيق تليجرام من أكثر التطبيقات التي يلجأ إليها المستخدمين حال توقف تطبيقات المحادثات الشهيرة، إذ أنَّه يتميز بسهولة استخدامه بشكل كبير، كما أنه يتيح لمستخدميه إرسال الرسائل المكتوبة والرسائل الصوتية، كما يمكن من خلال إنشاء جروبات محادثات بين مجموعة من الأصدقاء.

لم يكن الاستخدام الوحيد له إرسال الرسائل فقط، ولكن من خلاله يمكن مشاهدة الأفلام وحلقات المسلسلات المفضلة، التي قد تكون غير موجودة على التطبيقات الأخرى، ويمكن تحميل التطبيق على هاتف أندرويد من خلال متجر play store.

2- to tok

يتميز تطبيق to tok بأنه يتيح لمستخدمية خاصية إجراء المكالمات بالفيديو، ففي كثير من الأحيان تمنع بعض الدول خاصية استخدام مكالمات الفيديو في تطبيقات المحادثات الشهيرة، ما يجعلهم يلجأون إلى ذلك التطبيق لإجراء مكالمات الفيديو، خصوصا إذا كان هناك فرد من أفراد الأسرة مسافر للخارج.

كما يمكن استخدامه في إجراء المحادثات المكتوبة وإرسال الرسائل الصوتية أيضا، ويكن تجميل التطبيق على هاتف أندرويد من خلال متجر play store.

3- imo video call

يعد تطبيق imo video call من التطبيقات التي تمكن المستخدمين من إجراء المكالمات الدولية مجانا دون الحصول على مقابل مادي، كما أنَّه يجمع بين مميزات السكايب وواتس آب الأمر الذي جعله بالجودة العالية في أثناء إجراء مكالمات الصوت والفيديو.

ويتميز التطبيق عن غيره من التطبيقات الأخرى بإمكانية استخدامه والدردشة مع الأصدقاء والتواصل من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب، ويمكن تحميله على هاتف أندرويد من خلال متجر play store.

4- تطبيق viber

يتيح تطبيق viber للمستخدمين إمكانية إجراء المكالمات المجانية سواء كانت محادثات كتابية او صوتية، كما أنَّه يتميز عن غيره من التطبيقات السابقة بإمكانية إرسال الصور والنصوص ورسائل الفيديو، كما أنه يمكن استخدامه من خلال الهاتف أو من خلال اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر، ويمكن تحميله على هاتف أندرويد من خلال متجر play store.