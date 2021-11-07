الابن قاتل أبيه وأمه المسنين في الإسكندرية يمثل جريمته

اصطحب رجال مباحث الإسكندرية، منذ قليل، الابن المتهم في قتل أبيه وأمه المسنين اللذين عُثر على جثتيهما في شقتهما السكنية في منطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، والتي تبين من خلالها تفاصيل قيامه بالجريمة بعدما اعترف بها عقب القبض عليه أمس حين كان هاربا في منطقة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تمثيل جريمة قتل ابن لأبيه وأمه المسنين في الإسكندرية

ووفقاً لما قام به المتهم بقتل والديه «محمود. ع»، 40 عاما، فإنه قد استغل أن والديه يعيشان معاً دون وجود رفيق لديهما، فتوجه إليهما وبحوزته «جوانتي»، ما يعني عقده العزم على التخلص منهما إرضاءً لزوجته.

ووقعت مشاجرة بين المتهم ووالده، بعدما طلب منه التنازل عن كل أملاكه له، إلا أن الأب رفض طلب الابن، الذي بادره بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، ثم توجه بعد ذلك إلى والدته، القعيدة في الفراش، وذبحها رغم توسلاتها له.

التخلص من سلاح الجريمة

كما تبين أنه بعد قتلهما قد اتجه إلى منطقة المحمودية المجاورة لنطاق مسرح الجريمة وألقى سلاح الجريمة فوق سطح كشك غسيل سيارات إلا أن كاميرات المراقبة في المنطقة قد كشفته حينها.

بداية قصة الابن العاق في الإسكندرية

وتعود الواقعة حين اكتشف حفيد المجني عليهما، نجل ابنتهما، وفاتهما إثر طعنات في صدر السيدة ومعدة الرجل، ما نتج عنه إبلاغ الإسعاف التي وصلت إلى موقع البلاغ المشار، حيث تبين أن الشخصين تلفظا أنفسهما الأخيرة، وأنهما متوفيان بالفعل، إضافة إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما تبين بعد ذلك أن ابنهما هو من قتلهما إرضاء لزوجته.

وفقا لأقاويل شهود العيان، فإن مكتشف الحادث هو حفيدهما والذي هرول من الشقة مفزوعا يصرخ: «جدي وجدتي اتقتلوا وخالي هو اللي قتلهم».

لإرضاء زوجته قتل والديه

وبسبب غضب زوجته وخلافات الميراث، تخلص الابن العاق من والده ووالدته، هذا ما كشفته تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مسن وزوجته طعناً بسلاح أبيض، داخل الشقة محل سكنهما، في منطقة «الحضرة الجديدة»، وسط مدينة الإسكندرية، حيث تم توجيه الاتهام إلى ابن المجني عليهما، بارتكاب جريمة قتلهما.

خلافات مع والديه انتهت بقتلهما

وتبين أن الابن المتهم بقتل والديه، يُدعى «محمود ع.»، كان يعمل في إحدى الدول بالخارج، تاركاً زوجته التي كانت تقيم مع والديه، إلا أنه حدثت خلافات بين والديه وزوجته، لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج، ووفقاً لتحريات مباحث الإسكندرية، فإن الزوجة تركت المنزل واستأجرت شقة أخرى بعيداً عن والدي زوجها، وعند عودته من الخارج شكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما إلى قريتهم في كفر الشيخ، وترك الشقة للابن وزوجته.