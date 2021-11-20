«كيا EV6 2022» تدخل موسوعة جينيس بعد رحلة لمدة 7 أيام في أمريكا

حققت سيارة كيا كروس أوفر 2022 EV6 الجديدة كليًا رقما جديدا في تاريخ غينيس للأرقام القياسية، حيث قطعت مسافة 2880.5 ميلاً مع أقصر وقت شحن لعبور الولايات المتحدة في سيارة كهربائية، وخلال الرحلة التي استمرت سبعة أيام من مدينة نيويورك إلى لوس أنجلوس، تم توصيل سيارة كيا EV6 لمدة 7 ساعات و10 دقائق وثانية واحدة، متغلبًا على حامل الرقم القياسي السابق، تسلا، بأكثر من خمس ساعات ونصف.

شركة كيا: سنكون رواد العالم في السيارات الكهربائية

وقال راسل واجر، نائب الرئيس للتسويق في كيا أمريكا: «يعد تشغيل EV6 القياسي هو أحدث إشارة إلى أن كيا ستكون رائدة في تعميم السيارات الكهربائية، وسيتم تطبيق جميع هندسة كيا ذات المستوى العالمي والخبرة في مجال السيارات الكهربائية في الانتقال إلى الكهرباء، ونفس الاهتمام بالتفاصيل والتصميم والجودة والتكنولوجيا وديناميكيات القيادة التي اشتهرت بها كيا سوف تجدوه في كل سيارة كهربائية جديدة نطرحها في السوق».

موضحا أنه عند وصولها إلى صالات العرض في أوائل عام 2022، تعتبر EV6 هي أول طراز يتم إطلاقه في إطار استراتيجية كيا Plan S التي تضع الكهرباء في طليعة مستقبل الشركة.

وحصلت أول سيارة كهربائية مخصصة من كيا على شهادة بصمة الكربون للمنتج وعلامة «Carbon Measured» من شركة Carbon Trust الاستشارية العالمية لتغير المناخ والاستدامة، لتصبح أول شركة كورية لتصنيع السيارات تحصل على الشهادة.