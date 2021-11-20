إزالة 61 تعديا على أملاك الدولة والمجاري المائية ضمن الموجة 18 بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 61 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية بقرى مركز البداري، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البداري تمكنت من إزالة 61 حالة تعد على أراضي مجاري مائية، وبعض مخالفات التنظيم على مساحة 2078 مترا مربعا.

واوضح المحافظ أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 للإزالات في 6 نوفمبر الجاري حتى الآن بلغ 396 إزالة لحالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة.

قافلة بيطرية مجانية تستهدف قرية عرب الشنابلة

وفي سياق آخر، قال المحافظ، إن قافلة طبية مجانية استهدفت قرية عرب الشنابلة التابعة لمركز أبنوب، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية وتقديم لخدمات الطبية بالمجان.

واشار «سعد»، إلى أن القوافل الطبية البيطرية مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وفقا للخطة الموضوعة لتقديم الخدمة الطبية البيطرية بالقرى، ضمن سلسلة قوافل طبية بيطرية مجانية تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرى الأكثر احتياجًا نظرا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية.

وأكد إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة، وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القري تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن.