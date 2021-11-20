سارة سلامة تثير الجدل بصورها.. والجمهور: «حرام عليكي نفسك»

تصدرت الفنانة سارة سلامة «تريند» منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت صورة لها عبر خاصية «ستوري» بحسابها على «انستجرام»، وهي تظهر بملامح مختلفة عن التي اعتادها الجمهور، وتكهن بعض المتابعين أنها قامت بإجراء عمليات تجميل أدت إلى تغير ملامحها بشكل واضح خلال صورها الأخيرة.

واندهش الجمهور من الصورة الأخيرة لها، حيث تسأل البعض سبب التغيرات التي أجرتها على وجهها، «بهدلت ملامحها خالص»، بينما علق آخر: «كنتي الأول أجمل»، وأضافت متابعة: «يا بنتي كنتي قمر حرام عليكي نفسك».

واختفت الفنانة سارة سلامة من الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من بدايتها القوية حيث شاركت وقت ظهورها في أكثر من عمل فني كانوا بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور، وكانت آخر أعمالها مسلسل «إسعاف يونس» الذي قدمته مع الفنان محمد أنور ومجموعة من نجوم الكوميديا، العام الماضي، بالإضافة إلى مسلسل «يا أنا يا جدو» مع الفنان أحمد بدير، وكانت تلك الأعمال بعد عامين من الغياب.

سارة سلامة تغيب عن الساحة الفنية.. ووالدها ينفي الاعتزال

وخلال تلك الفترة ابعتدت سارة عن التمثيل واكتفت ببعض الأدوار المحدودة، بالإضافة إلى تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بمشاركة متابعيها الذين يصل عددهم لـ 143 ألف متابع عبر حسابها على «إنستجرام»، صورها بشكل دوري خلال إجازتها التي تقضيها داخل مصر أو خارجها، حيث نشرت مجموعة من الصور خلال رحلتها إلى عدد من الدول منها إندونيسيا، ماليزيا، بالإضافة إلى الإمارات.

وانتشرت شائعات خلال تلك الفترة حول اعتزالها التمثيل، وهو الأمر الذي نفاه والدها الفنان أحمد سلامة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مؤكدا أن خطواتها أصبحت بطيئة في الفترة الأخيرة ولكنها لا تفكر في الاعتزال.

كريم عبد العزيز بوابة دخول سارة إلى عالم الفن

ودخلت الفنانة الشابة الساحة الفنية للمرة الأولى من خلال دور في مسلسل «الهروب» عام 2012، مع الفنان كريم عبد العزيز، وفي العام التالي شاركت في مجموعة كبيرة من الأعمال منها «الكبير أوي»، «موجة حارة» بالإضافة إلى «اسم مؤقت»، وبعد النجاح الذي حققته شاركت في مجموعة أكبر من الأعمال من بينهم 4 مسلسلات وفيلمين خلال عام 2014، من بينهم فيلم «سعيد كلاكيت»،وقدمت ابنة الفنان أحمد سلامة حتى الآن ما يقرب من 29 عملا ما بين الدراما التلفزيونية والسينما.