حزب حماة الوطن يدشن قوافل جوية وبرية لمحافظة أسوان

دشن حزب حماة الوطن، قوافل جوية وبرية لمحافظة أسوان، تحوي مساعدات شاملة لكافة احتياجات الأهالي المتضررين من السيول، من أدوية ومستلزمات وأجهزة منزلية، وذلك بعدما رصدتها أمانات الحزب ولجنة الأزمة، ورافق وفد من قيادات الحزب قوافل المساعدات، إذ زار المناطق المنكوبة، واستمع لطلبات الأهالي المتضررين من أحداث السيول الأخيرة، والوقوف على احتياجاتهم، والاستجابة لها.

قوافل طبية للمناطق المتضررة

وأرسل حزب حماة الوطن قوافل طبية في عدد من المناطق المتضررة، منها منطقة الشلال، إذ جرى الكشف على 300 حالة، وجرى صرف الأدوية والفيتامينات لكافة الحالات، وشارك الحزب في دعم القوافل شركات الطيران المصرية، إذ نقلت شركة مصر للطيران للشحن الجوي والشركة المصرية العالمية للطيران، المساعدات المقدمة لأهالينا المتضررين، دون مقابل، فضلاً عن إعفاء مطار القاهرة الشحنة من الجمارك؛ تضامناً مع أهالينا في أسوان.

وترأس الوفد الذي انطلق لأسوان، اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، وعدد من القيادات، ممن رافقوا القافلة وهم الدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم، والنائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة بالحزب، والأستاذ ياسر عزب، مساعد أمين التنظيم.

وفد حزب حماة الوطن

وضم الوفد الدكتورة نيفين نخلة، رئيس لجنة تنمية المجتمع والعمل الأهلي، والمهندس كريم إمام، أمين أمانة الشباب بالحزب، والأستاذة هدى سعد، رئيس قطاع المكتب الفني للأمين العام.

واستقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وياسين عبدالصبور، الأمين العام لأمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة، وبرفقته هيئة المكتب والأمانات، اللواء طارق نصير وقادة الحزب، فور وصولهم إلى مطار أسوان.

مساعدة المتضررين من السيول

وشدد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على أن الحزب لن يدخر جهدا أو دعما، بما يساعد أهالينا المتضررين من السيول في العودة لحياتهم بشكل طبيعي وأفضل.

وأكد أن حزب حماة الوطن يسخر كافة الإمكانيات والاحتياجات لأهالينا في أسوان، وذلك بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، التي سخرت إمكانياتها لخدمة أهالينا.

وقال اللواء طارق نصير، إن القافلة التي جرى تسيرها تضم 30 طن مواد غذائية، مشيرًا إلى أن بها حاويات كاملة تحوي مواد كهربائية خاصة بإعادة البناء، وأجهزة منزلية، ومستلزمات طبية كاملة وأدوية، ومنظفات ومعقمات، ومواد بناء.

وأوضح أن وفد الحزب زار الأماكن المتضررة للوقوف على احتياجات المواطنين لحصرها، لافتًا إلى تحريك قافلة أخرى الأسبوع المقبل، تحتوي على احتياجات أخرى للمتضررين.