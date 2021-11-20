خطة عاجلة من «البيئة» لتطوير منظومة المخلفات في الغربية

أعلنت وزارة البيئة، الاتفاق على وضع خطة عاجلة لتطوير منظومة المخلفات بالغربية، وتدريب الكوادر البشرية الفاعلة في المنظومة، وتقديم الدعم الفني للمحافظة، لطرح كراسات الشروط والمواصفات لجمع المخلفات ونظافة الشوارع، وكراسة المعالجة والتخلص الآمن، ودخول القطاع الخاص كفاعل أساسي في تنفيذ المنظومة.

جاء ذلك بحسب بيان عن وزارة البيئة، نتاج ورشة عمل نفذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات ممثلا عن وزارة البيئة في محافظة الغربية، عن ملامح قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد، وما تضمنه من تطوير لكافة جوانب المنظومة على المستويين المؤسسي والفني.

دعم من «البيئة» للشركاء في «إدارة المخلفات»

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الوزارة تحرص على تقديم الدعم الفني والتوعية للفاعلين والشركاء بمنظومة إدارة المخلفات، لتوضيح المهام والمسؤوليات والحقوق لجميع الأطراف، بما يساعد على إدارة المنظومة بفاعلية ونجاح وتحقيق استدامتها.

جهود تفعيل عمل منظومة المخلفات

وتناولت ورشة العمل، مهام وحدات إدارة المخلفات في الجهات الإدارية المختصة، والتي تتضمن قانون المخلفات، وأهم الجوانب المالية الخاصة بمنظومة المخلفات، والموارد المالية اللازمة للبدء في تفعيل المنظومة وسبل سد الفجوة التمويلية.

يأتي هذا ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بمتابعة ورقابة جوانب الإدارة المتكاملة للمخلفات، تبعا لقانون 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني اللازم للشركاء والفاعلين في منظومة المخلفات الجديدة.