«الأمومة والطفولة»: نستهدف بلاغات ضد أسر تقوم بتشوية أعضاء الفتيات

قالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن خط نجدة الطفل جرى إطلاقه عام 2005، بهدف إغاثة الأطفال المعرضين للإساءة والعنف والاستغلال والتحرش والتنمر.

بلاغات ضد أسر تقوم بجرائم كتشويه الأعضاء

وأضافت «السنباطي» خلال تصريحات عبر تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نستهدف بلاغات ضد أسر تقوم بجرائم كتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات المعروف بالختان وزواج الأطفال».

وتابعت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أنه جرى إطلاق تطبيقا على «APP STORE» و«GOOGLE PLAY» باسم نبتة مصر، ورقم موبايل هاتف واتسب 01102121600 لاستقبال الشكاوى.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن البلاغات تسجل إلكترونيا على السيستم، ويجرى التعامل مع البلاغات وفقا لطبيعتها: «أغلب البلاغات التي ترد إلينا فيها إهمال أسري، وبعض البلاغات تنتمي إلى فئة العنف الأسري ونتواصل مع لجان الحماية في المحافظات التي تتدخل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وبعض البلاغات تحول رأسا إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام».

أبرز أنواع البلاغات التي ترد إلى خط نجدة الطفل

من جهته، قال أحمد عادل، محامي وحدة الدعم القانوني بالخط، إن أبرز أنواع البلاغات التي ترد إلى خط نجدة الطفل هما الأطفال المعرضون للخطر والنزاعات مع القانون مثل الاتهام في الجريمة أو الشهادة على جريمة أو التعرض للاعتداءات، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين خط نجدة الطفل، ووحدة حماية الطفل في مكتب النائب العام.

وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن ثقافة الفضاء لدى الطفل المصري قليلة الانتشار، لذلك أطلقت الوكالة برنامجا مخصوصا لتعليم النشئ أساسيات ومبادئ ثقافة الفضاء.

وأضاف القوصي: «مش بنستخدم أسلوب المحاضرات لكن الطفل بيشتغل بايده عشان نوصل ثقافة الفضاء للطفل المصري».

ونظمت وكالة الفضاء المصرية احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة، إذ استقبلت فيها عدد من الأطفال، وجرى تجهيز برنامج فيه فقرات مختلفة عن الفضاء، إذ يحصلون على معلومات مختلفة عن أقمار الكيوب سات، وفي ورشة العمل يمكنهم تجميع موديل.

ومن جهته قال خالد مبارك رئيس مجلس إدارة جميعة كتاب البيئة والتنمية المصرية: «منذ شهر نظمنا دورة أخرى لتطوير ثقافة الطفل حول الفضاء، إذ اطلعوا على نماذج الأقمار الصناعية والصواريخ، من خلال فكها وإعادة تركيبها والتقاط صورة بواسطة قمر صناعي».

وأعرب عدد من الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج، إذ تعلموا كيفية تركيب الأقمار الصناعية ومكوناتها وأنواعها والتعامل مع الخلايا الشمسية.