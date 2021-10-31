رئيس نجدة الطفل يكشف كيفية معاقبة الأطفال على المخالفات المرورية

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون خفض سن منح رخصة قيادة الدراجات البخارية «الموتوسيكل» من 18 إلى 16 سنة، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عليه، وبدأت التساؤلات حول طريقة معاقبة الطفل في حال المخالفات المرورية، فهل يعاقب بقانون الطفل أم بعقوبات قانون المرور.

معاقبة الأطفال المخالفين

وقال صبري عثمان، مدير خط نـجدة الطفل بالمجلس القوي للطفولة والأمومة، إن مجلس النواب قد عرض مشروع القانون على مجلس الطفولة والأمومة وقد تمت الموافقة عليه بعد دراسته.

وأضاف «عثمان» في تصريح خاص «للوطن» أن عقوبات المخالفات المرورية للأطفال ستحدد لكل على حسب سنه بما يقتضيه قانون الطفل.

قانون الطفل

وتستعرض الوطن في السطور التالية أهم نقاط القانون في هذا الصدد، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنية كل طفل قاد مركبة بدون ترخيص، ولا يجوز قيادة دراجات الركوب لمن هم دون الثماني سنوات في الطريق العام.

نص قانون الطفل

وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة»، ونصت المادة 112 بأنه «لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة، وتمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة».

ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون.

ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.