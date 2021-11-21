‎خناقة خدمة عملاء إحدى شركات المحمول.. ضرب وتصالح واستدعاء

بين عشية وضحاها، فوجئ مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي، بتداول مقطع فيديو لمشاجرة بالأيدي سماها الناشرين، بـ«‎خناقة خدمة عملاء» لأحد شركات خدمات المحمول، التي نشبت بين موظف وأحد الأشخاص التي يعملن داخل أحد الفروع بمول سيلفر إستار بمحور محمد نجيب، دائرة قسم شرطة التجمع الأول مع طبيب بسبب قيمة الفاتورة، تظهر فيه تشابك الموظفين، بأحد الأشخاص وتراشق الألفاظ بينهما، وسط حالة من الغضب وسوء التصرف التي علق عليها الكثير ممن رأى الفيديو التي شاهده الملايين من رواد الفيس بوك.

‎خناقه خدمه عملاء فودافون انتهت بالتصالح

لم يمر سوى دقائق معدودة على نشر الفيديو التي ذاع صيته بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب شديد، من معاملة أحد المواظفين لمواطن يعمل طبيبًا، بحسب ماوضحته المصادر الأمنية، ‎الخناقة خدمه العملاء التي استمرت 60 دقيقة، خرجت الشركة ببيان شديد اللهجة أكدت فيه أن الخناقة التي ظهرت بتطاول بالأيدي، تم التصالح بين الأطراف بعد تحرير المحضر داخل قسم شرطة التجمع الأول، وتم الاعتذار من الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما لفتت إلى أن إدارة الشركة لا تقبل أي تجاوز في حق عملائها تحت أي ظرف وجاري التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة.

محور الحديث عن خناقة خدمة العملاء

24 ساعة أصبحت محور الحديث على خناقة خدمة العملاء، بينما تضاربت الأقوال على أسبابها فيما علق البعض، كان من بينهم « خالد .أ»:«شفت الفيديو بتاع الخناقة. وأياً كان السياق مش مقبول ان دى تكون ردود افعال خدمة عملاء. لكن بالمناسبة دى حالة عامة من الموظفين فى مصر فى القطاع الخاص اللى بيقدموا خدمات. شفت الديلفرى بيكلمك ازاى؟ حتى وهو بيسأل عن العنوان؟ وشفت لهجة موظفين الشكاوى فى غالبيتهم؟ ده عصر انحدار».

جهاز حماية المستهلك يستدعي ممثل الشركة

وأعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان عاجل له، استدعاء ممثل الشركة للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وفي سياق منفصل، أكد جهاز حماية المستهلك في مصر بأنه في حالة وجود شكوى أو مخالفة يجب التواصل مع الجهاز عبر طرق التواصل المختلفة والتأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل الفاتورة أو الضمان.