بعد بيع حصة فودافون مصر لـ فوداكوم.. مزايا تحصل عليها المصرية للاتصالات

أعلنت شركة فودافون مصر عن بيعها لـ 55% من قيمة حصتها إلى شركة فوداكوم، وهو ما أبلغته للشركة المصرية للاتصالات، حيث تسلمت الشركة عرضا مبدئيا من قبل شركتها في جنوب أفريقيا، ومنحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من المزايا والحقوق الإضافية مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها.

شروط نقل ملكية فودافون مصر لـ فوداكوم

وأشارت المصرية للاتصالات، إلى أن نقل ملكية الشركة يأتي مشروطا بتقديم شركة فوداكوم صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين، وقد أفادت إدارة فودافون مصر بالتزام الشريك الجديد بتقديم الصك.

مزايا المصرية للاتصالات من البيع

- يحق للمصرية للاتصالات الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.

- إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءا من 2022.

- قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة 10 مليار جنيه خلال 2021.

- تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

- تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب إعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل.

- حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشتري محتمل لحصة مجموعة فودافون.

- حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.

وقالت شركة فودافون مصر، إن بيع حصتها لشركة فوداكوم يعود بالفائدة على جميع الأطراف، حيث تتيح الصفقة لفودافون تنظيم إدارة العمليات في قارة أفريقيا وإعطاء أولوية للأسواق الناشئة والتي لاتزال تتمتع بالنمو والجاذبة للاستثمار.