القصة الكاملة لاستدراج رجل أعمال لـ«موديل حسناء».. خدعها بسيشن ملابس

قبل 5 أيام تلقت فتاة حسناء «موديل» اتصالًا من رجل أعمال يملك مصنع ملابس أخبرها بالتعاون معه وتصوير فوتوسيشن «ملابس داخلية»، خاصة بالمنتجات التي ينتجها في مصنعه، فوافقت الفتاة نظرًا لطبيعة عملها، وأرسل لها مكان المقابلة داخل منزله في كمباوند «دريم لاند» بمدينة أكتوبر، وفي الموعد المحدد وصلت الفتاة وتقابلت مع رجل الأعمال ودخلت المدينة بصحبته وخلال وجودها في الشقة أخبرها رجل الأعمال أن المسئول عن تصوير «فوتوسيشن» في الطريق.

خديعة رجل أعمال لـ«الموديل»

قدم رجل الأعمال، عددًا من قطع الملابس الداخلية الحريمي لـ«الموديل» ووضع الملابس داخل إحدى الغرف وطلب من الفتاة أن تدخل لتجهيز نفسها؛ لأن المصور أمامه دقائق وسيكون معهما، وبحسب رواية الفتاة في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنها فوجئت برجل الأعمال يقتحم عليها الغرفة ويحاول الاعتداء عليها وقت أن كانت تعاين الملابس الخاصة بجلسة التصوير، لكنها تمكنت من دفعه والهروب من شقته بسبب إجادتها لفنون الدفاع عن النفس.

رجل أعمال يعترف: جمالها السبب

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة وتبين من معاينة الشرطة لمكان الواقعة، أن الفتاة كانت بصحبة رجل الأعمال ودخلت معه «كمباوند» دريم لاند، كما أظهرت الكاميرات وقت دخولها شقة صاحب مصنع الملابس، وتمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأنه عرف الفتاة عن طريق أحد العملاء وعرض عليها تصوير جلسة فوتوسيشن فوافقت، وأنه فتن بالفتاة وقت أن كانت معه في الشقة بسبب جمالها، وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة.

الكاميرات وثقت الجريمة

تحفظت جهات التحقيق على الكاميرات التي وثقت وجود الفتاة بصحبة رجل الأعمال، وخلال وجود المتهم أمام الشرطة أنكر اغتصاب الفتاة أو تمكنه من ذلك؛ لأنه كان يرغب في علاقة بالتراضي، وعندما وجد الفتاة متمسكة بالرفض تركها تخرج دون مضايقة، وفوجئ بعد ذلك أنها خرجت من الشقة وتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة.

حبس مالك محل ملابس بتهمة هتك عرض «موديل»

واستعمت النيابة لأقوال الفتاة المجني عليها وتبين أنها تحمل جنسية دولة أجنبية وأنها تعمل في مجال عرض الأزياء منذ عدة سنوات، وخلال وجودها في منزل مالك محل ملابس فوجئت به يحاول الاعتداء عليها جنسيًا لكنها تمكنت من الهروب من الشقة بعد أن دفعته بعيدًا عنها.

قررت النيابة حبس مالك محل ملابس في أكتوبر على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض موديل خلال وجودها في منزله لتصوير جلسة «فوتوسيشن» لملابس داخلية.