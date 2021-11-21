في ذكرى ميلادها الـ 86.. قصة الظهور الأخير لـ «جارة القمر» على المسرح

حاضرة بقوة في كل التفاصيل، مع فناجين القهوة في الصباحات الرائقة وفي الأمسيات الغائمة، مع بروده الشتاء وأمطاره، ومع الصيف وشمسه القوية، في الحب الطفولي البرئ وفي الفراق الصعب، في دفء الوطن وبرودة الغربة، في جميع المدن العربية من بيروت وبغداد والإسكندرية، يظل صوتها صادحا في جيع بقاع الأرض كمعجزة خالدة في زمن اللامعجزات، يحتفل العالم اليوم بميلاد «قيثارة السماء» و«جارة القمر» الفيروزية، نهاد حداد المعروفة بـ «فيروز».

يمر اليوم الموافق 21 نوفمب، ميلاد السيدة فيروز الـ 86، والتي قدمت على مدار مشوارها الفني الممتد مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي أصبحت جزء كبير من وجدان الشعب العربي، وبالرغم من العزلة التي اختارتها منذ سنوات طويلة وقررت فيها الابتعاد عن الأضواء، إلا من صور قليلة تنشرها ابنتها ريما رحباني، عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الظهور الآخير لـ «جارة القمر» على المسرح: 5 حفلات

«فيروز ستغني لكم: الحفل الأخير» 2011، قررت وأعلنت أنه سيكون الظهور الأخير لها بيعت التذاكر كلها التي وصل سعرها لـ 300 دولار أمريكي في دقائق معدودة، 4 حفلات لم تكفي جمهورها من شتى بقاع الأرض لتعلن الشركة المنظمة عن حفل خامس لـ «جارة القمر» على مسرح «البلاتيا» في جونية في ساحل كسروان اللبناني، والذي يتسع لما يقرب من 4 آلاف متفرج، من بينهم عدد كبير من أبرز رجال السياسة والفنانين من بينهم ميشال عون​ والرئيس اللبناني في ذلك الوقت ​سليم الحص​.

وقدمت فيروز الحفلات على مدار 3 أسابيع، فكان أول حفلين الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر، ثم تأتي الثالثة والرابعة يومي 16 و17 من ديسمبر.

«مسيتكن بالخير يا جيران»، كلمات من خلف الكواليس قبل أن تظهر بفستانها الأبيض على المسرح ليدوي التصفيق عاليا في الفضاء الفسيح، وقدمت خلال الحفل ما يقرب من 15 أغنية من أشهر أعمالها الغنائية منها «صباح ومسا» و«إيه في أمل»، بالإضافة إلى «طيري يا طيارة طيري» و«حبيت ما حبيت»، واختتمت حفلها بكلمات من أغنيتها: «بكرة بارجع باوقف معكن، إذا مش بكرة البعدو أكيد»، ومنذ ذلك الوقت ينتظر جمهورها العريض عودتها إلى المسرح مرة أخرى.