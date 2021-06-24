أحدث ظهور لـ«فيروز» بصحبة ابنتها: «سيلفي» والماضي خلفي

أطلت المخرجة اللبنانية ريما رحباني، ووالدتها فيروز، على الجمهور، وذلك في ظهور استثنائي لهما، قبل قليل.

ونشرت ريما رحباني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لها برفقة والدتها فيروز، مُعلقة عليها: "سيلفي والماضي خلفي".

ولاقت صورة فيروز وريما رحباني، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، إذ قالت إحدى المتابعات "الله يخليكن لبعض ويطول عمرك يا فيروزة الصباح بدون صوتك لا يوجد صباح"، فيما قالت أخرى: "يارب الله يكتبلكن كل الخير ويحميكن يارب ويديم كل العظمة والجمال مو عم صدق هالجمال جمال جمال جمال وقف عمري عند هالصورة".

يذكر أنّ الفنانة فيروز، قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل عددًا كبيرًا من الأغنيات والمسرحيات الغنائية بصحبة الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، والتي وصلت شهرتها لدول العالم العربي والغربي.

وتُعد الفنانة فيروز أيقونة الغناء، ورمزًا لدولة لبنان الشقيقة، حيث غنت للحب والحياة والأوطان.

وتزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت الملحن زياد الرحباني، و«هالي»، الذي أصيب بمرض أقعده عن الحركة، وابنتهما «ليال»، التي توفيت عام 1988، والمخرجة «ريما».

وفي صورة نادرة للفنانة فيروز، ظهرت وهي تقف في المطبخ، تغسل الأطباق، حيث عُرف عنها في بداية حياتها الزوجية، اعتمادها على نفسها كأي ربة بيت، وعمل كل ما يخص أعمال المنزل بيدها دون الاستعانة بأحد.

وانفصلت فيروز عن الفنان عاصي الرحباني، بعد سنوات طويلة من الزواج والنجاح الأسري والفني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما معاً في عالم الغناء الذى وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

ووُلدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والداها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وفى الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.