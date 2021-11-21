صندوق التنمية الثقافية يحيي ذكرى ميلاد الشاعر رفعت سلام الـ 70 اليوم

دعت أسرة الشاعر الراحل رفعت سلام، محبيه وأصدقائه لحضور الاحتفالية الخاصة بذكرى ميلاد الشاعر الراحل، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل عنوان «رفعت سلام.. سبعون وردة من النهار»، في السادسة مساء باليوم مركز الإبداع الفني. وقالت يارا سلام ابنة الشاعر عبر حسابها على «تويتر»: «مستنينكم الساعة السادسة في مركز الإبداع الفني (الأوبرا) نحتفل بعيد ميلاد بابا السبعين».

يتحدث خلال الاحتفالية، عن رحلة الشاعر والمترجم كل من ابنته يارا سلام، الشاعر جرجس شكري، الشاعر أحمد سراج، ويديرها الكاتب طارق الطاهر المشرف على المنتدى، كما يتحدث عدد من أصدقائه وتلامذته ومحبيه.

من هو رفعت سلام

يشار إلى أن رفعت سلام شاعر ومترجم صاحب تجربة إبداعية مهمة، ولد الشاعر في 16 نوفمبر 1951، أسس مع رفاقه مجلة (إضاءة 77) ومجلة (كتابات) وشكلت قصائده ودواوينه علامة فارقة في شعر الحداثة المصري، وترجم الأعمال الكاملة لشعراء الحداثة الكبار؛ كفافيس، وبودلير ورامبو، وأغلب أعمال ريتسوس، إضافة إلى ترجماته لبوشكين وليرمنتوف، وتوفي الشاعر في 6 ديسمبر 2020.

من دواوينه: «وردة الفوضى الجميلة» (1987)، «إنها تُومئ لي» (1993)، «هكذا قُلتُ للهاوية» (1995)، وصدرت أعماله الشعرية الكاملة في جزأين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (2012 - 2013) و (أرعى الشياه على المياه) الصادر عن دار مومنت لندن 2018.

و ترأس رفعت سلام سلسلة (آفاق عالمية) وقدم من خلالها سلسلة جديدة بعنوان «الروائع المائة» أو «المائة كتاب» قدّم فيها ترجمات عربية جديدة ورصينة لكلاسيكيات النصوص الأدبية في التراث الإنساني، فكانت سلسلة داخل السلسلة تستهدف تحقيق هدف محدد: تقديم أهم مائة عمل أدبي في الثقافة العالمية، وصدر منها بالفعل قرابة الـ25 عنواناً شملت «دون كيشوت» عن الإسبانية، و«الديكاميرون» عن الإيطالية، و«مائة عام من العزلة» لماركيز، وغيرها.