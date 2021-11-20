إعدام شاب شنقا قتل زوجة عمه وابنها في كفر الشيخ.. ولع فيهم وهم نايمين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، اليوم السبت، حضوريا بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل زوجة عمه، وابنها حرقا بسكب مادة بترولية «كيروسين»، وإشعال النيران في المنزل أثناء نومهما بقرية الملاحين التابعة لمركز دسوق.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 10722 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة دسوق، بعدما أحالت الدائرة إحالة اوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، في 18 سبتمبر الماضي؛ لاتهمامه بقتل زوجة عمه وابنها حرقًا، بسبب خلاف على الميراث مع عمه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور الانعقاد في 20 نوفمبر 2021.

حريق متكامل في جميع محتويات الغرفة

تعود الواقعة إلى شهر يناير 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق، بلاغا من «جمال.م.م.ا»، 67 عاما، موظف بالمعاش، وصاحب مخبز، ويقيم بقرية الملاحين، التابعة لمركز دسوق، بنشوب حريق في منزله، وتبين من المعاينة وجود آثار حريق متكامل في جميع محتويات الغرفة التي كانت تبيت بها زوجة صاحب البلاغ، ونجله، مع وجود آثار دخان في جميع أنحاء الشقة، مع سلامة منافذها، مع تفحم جثتي المجني عليهما.

التحريات تؤكد حقيقة قيام المتهم بحرق زوجة عمه ونجلها

وبإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، تم اكتشاف رائحة سولار في الشقة، فأيقنت جهات التحقيق أن هناك شبهة جنائية، وتبين أن وراء الواقعة «نادر م. أ.»، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بدون عمل، ابن شقيق صاحب البلاغ، ويقيم بنفس العنوان، ودلت التحريات على أنه ارتكب جريمته بدافع الانتقام، اعتقادًا منه باستيلاء عمه على ميراثه وطرده من المخبز الذي كان يعمل فيه، وجرى القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية ثم الإعدام.