إحالة أوراق قاتل زوجة عمه ونجلها في كفر الشيخ للمفتي

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إحالة اوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك لاتهمامه بقتل زوجة عمه وابنها حرقاً، بسبب خلاف على الميراث مع عمه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور الانعقاد في نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وفي جلستها السابقة في أغسطس الماضي، حددت المحكمة جلسة اليوم السبت 18 سبتمبر الجاري، لاستكمال محاكمة المتهم، وذلك في أحداث القضية رقم 10722 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1821لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة قتل زوجة وابن عمه حرقاً، بسبب خلاف على الميراث.

تفاصيل الواقعة.. بلاغ باحتراق الشقة

وفي أوائل يناير الماضي، رصدت غرفة طوارئ الصحة في كفر الشيخ، مصرع ربة منزل وابنها اختناقاً، في حريق شب بمسكنهما بقرية الملاحين، نتيجة ماس كهربائي من الدفاية، جرى إبلاغ قوات الشرطة، وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، أدى لاختناق الأم وابنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 89 إداري مركز دسوق.

رائحة سولار تكشف سر الجريمة

وبإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، تم اكتشاف رائحة سولار في الشقة، فأيقنت جهات التحقيق أن هناك شبهة جنائية، وتبين ان وراء الواقعة «نادر م. أ.»، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بدون عمل، ابن شقيق صاحب البلاغ، ويقيم بنفس العنوان، ودلت التحريات على أنه ارتكب جريمته بدافع الانتقام، اعتقاداًً منه باستيلاء عمه على ميراثه وطرده من المخبز الذي كان يعمل فيه، وجرى القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، قبل أن يتم إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية.