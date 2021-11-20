فحص 954 مواطنًا وتحويل 64 حالة حرجة للمستشفيات ضمن قافلة جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم السبت، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرية ميت النور مركز زفتى بمحافظة الغربية؛ من أجل توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية من أجل خدمة القرى الأكثر احتياجًا في مراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

استمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا

ووجه رئيس جامعة طنطا، باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع.

بدوره، قال الدكتور حمدي شعبان، ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 954 مواطنًا من أهالي القرية.

تحويل 64 حالة حرجة للمستشفيات

فيما أشار الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، إلى تحويل 64 حالة حرجة بمستشفيات الجامعة؛ لاستكمال العلاج في تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك والأطفال.

القافلة ضمت أساتذة من مختلف التخصصات

وأضاف «الشبيني»، أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.