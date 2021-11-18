فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات طلاب جامعة طنطا

أعلنت اليوم جامعة طنطا اليوم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وذلك بمقر رعاية الشباب، وبدء سحب واستلام الاستمارات من الطلاب المرشحين.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب لعام 2021، اعتباراً من التاسعة صباح اليوم، وذلك بعد اعتماد وزارة التعليم العالي للجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022.

تقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسين القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الانتخابات تبدأ بسحب وتقديم الاستمارات 18 نوفمبر الجاري؛ بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن تعلن الكشوف المبدئية 21 نوفمبر، ثم يتم بعدها تلقي طلبات الطعون في اليوم التالي، وفحصها 23 نوفمبر، وتعلن الكشوف النهائية 24 من الشهر ذاته، على أن يتم فتح باب الدعاية الانتخابية 25 نوفمبر.

مواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية

وأضاف القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج 28 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، وتقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 30 من الشهر نفسه، ويليها يوم الأربعاء 1 ديسمبر، انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن يختتم الجدول الزمني 2 ديسمبر 2021 بانتخاب أمناء اللجان والمساعدين على مستوى الجامعة ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.