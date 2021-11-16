جامعة طنطا: الكشف على 940 مواطنا بزفتى في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا، قافلة طبية بقرية شبرا اليمن بمركز زفتى في محافظة الغربية، لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، وحياة كريمة من خلال قوافل تنموية شاملة ومجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

صرف علاج بالمجان

وقال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لـ 940 مواطنًا من أهالي القرية، وتحويل 71 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة في تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك والأطفال.

شارك في القافلة الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.

إصلاح 47 كشافًا وتركيب 5 كشاف جديد

وفي سياق آخر، نفذت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عددا من مناطق المدينة.

وأشرف على الحملة علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وترأسها خالد السقا، المشرف على قسم الإنارة العامة بمجلس المدينة، وضمت الحملة فريق عمل الإنارة بالمجلس، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 47 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.