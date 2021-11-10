قوافل جامعة طنطا الطبية تصل إيتاي البارود غدا.. كشف وعلاج بالمجان

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، أن قوافل الجامعة الطبية بعد أن غطت مراكز وقرى محافظة الغربية ستنطلق غدًا الخميس لتقديم الرعاية الصحية لأبناء وأهالي محافظة البحيرة، حيث تصل القوافل الطبية إلى إيتاي البارود.

الفئات الأكثر احتياجا

وقال رئيس الجامعة، إن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وتوفر تلك القوافل الطبية كل المستلزمات العلاجية للمرضى والكشف الطبي بالمجان للمواطنين.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعه الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظات، لافتا إلى أن هذه القوافل ليست طبية فقط ولكنها بمثابة تمكين اقتصادي وتثقيف وتوعية للمواطنين.

وأكد أن القوافل التي تنظمها الجامعة ليست مقتصرة فقط على النطاق الجغرافي داخل المحافظة، ولكن تمتد لجميع المحافظات.

كوادر طبية متميزة

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كل التخصصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع، وستباشر القافلة عملها بمدرسة عزت النمر الثانوية، من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

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