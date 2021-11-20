«حياة كريمة» توزع 10 آلاف كرتونة مساعدات إنسانية في أسوان

وصلت، صباح اليوم، قوافل مؤسسة «حياة كريمة» المُحملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة أسوان، لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا.

القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري

وتوجهت القوافل، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية، وبدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة التجمع أمام مبنى محافظة أسوان، لتوزيع الكراتين في مختلف مراكز محافظة أسوان المتضررة من موجة الطقس السيء، بواقع ألف كرتونة غذائية بمركز إدفو، وألف كرتونة غذائية بوادي الصعايدة، وألف كرتونة غذائية بمركز دراو، وألف كرتونة غذائية بمركزي غرب اسوان والكوبانية، وألفي كرتونة غذائية لمركز نصر النوبة، و3500 كرتونة بمدينة أسوان، وأخيرا 500 كرتونة لتوزيعهم بمركز كوم أمبو.

توريد أول دفعة من الأجهزة كهربائية

كما وجهت مؤسسة «حياة كريمة» عددا من المساعدات العينية لأهالي أسوان، بالتنسيق مع محافظة أسوان، لإرسال جميع المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل المتضررة، إذ تم توريد أول دفعة أجهزة كهربائية اليوم، والتي شملت المساعدات العينية مثل البوتوجازات والمراوح والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة تعويضاً للأسر المتضررة.

وطالبت مؤسسة «حياة كريمة» المواطنين المشاركة في الحملة والتبرع من خلال إرسال كلمة «*أسوان*» في رسالة نصية قصيرة علي رقم 9509.

واحتفى الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» باليوم العالمي للطفل، قائلا: «يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي للطفل، وبيتم فيه نشر التوعية لحقوق الأطفال، وحقهم في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، وده بنعمله في مؤسسة حياة كريمة في كل قرية بندخلها من خلال المبادرات المختلفة».