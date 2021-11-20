«قصور الثقافة» تواصل فعاليات «حياة كريمة» بالفيوم: ورش فنية ولقاءات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والأكثر احتياجا بالريف المصري، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، بمجمع مدارس أبو جندير بمركز إطسا بالفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة،

فعاليات قصور الثقافة في الفيوم

تضمنت الفعاليات لقاءا توعويًا بعنوان «الإرشاد الأسري وتعديل السلوك» للدكتورة سما محمد أخصائي الصحة النفسية والتربية الأسرية، التي تحدثت عن الإرشاد الأسري وكيفية تربية الأبناء بالطرق السليمة والتعامل مع سلوكيات الأطفال المختلفة ككثرة البكاء المستمرة، كما تحدثت عن تمييز الأبناء والاعتماد على فرد واحد بالمنزل مما يؤثر علي صحته النفسية، بجانب حديثها عن فرط الحركة عند الأطفال وطريقة التعامل معه.

وعلى الجانب الفني، أقيمت مجموعة من الورش الفنية لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، حيث نفذ المدرب محمد عبدالرحمن ورشة رسم حر مع الأطفال، كما تمّ تنفيذ ورشة أشغال يدوية من الخرز تدريب أماني عبد التواب، وسارة الجندي، آسيا رجب، بجانب فقرة اكتشاف مواهب في الشعر والقصة أدارها الشاعر عبدالكريم عبد الحميد، إضافة إلى ورش تعليم أساسيات الرسم وعجينة السيراميك.

عرض مسرحية «موجة وتر»

اختتم اليوم، بعرض مسرحي بعنوان «موجة وتر» بطولة فناني ورشة مشروع «ابدأ حلمك» الذي أقامته الهيئة لاكتشاف لدعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، العرض إخراج إميل ألفونس، أعقبه قصيدة شعرية للشاعر محمد ربيع عضو نادي أدب إطسا، بجانب عرض مسرح لعرائس الماريونت، تدريب أحمد السلاموني، أحمد صلاح، أقيمت الفعاليات بحضور كل من حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية بالهيئة، مدير عام ثقافة الفيوم، عبد الحميد التومي رئيس الوحدة المحلية بأبو جندير.