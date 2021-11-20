توقيع كشف نظر بالمجان على أهالي الأسمرات ضمن حياة كريمة: عينك في عنينا

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية وفى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبأشراف وزارة التضامن الإجتماعى فى توقيع الكشف على عيون 590 من أهالي حى الاسمرات من خلال قافلة موسعة للكشف على امراض العيون ضمن مبادرة "عنيك في عنينا.

قافلة عنيك في عنينا

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن قافلة عنيك فى عنينا من صناع الخير وأوركيديا نجحت بجانب توقيع الكشف على عيون 590 من أهالي حى الأسمرات فى توزيع قطرات علاجية على 233 من الأهالي وتشخيص الإحتياج لعمل نظارات طبية لعدد 298 حالة تمهيداً لعمل النظارات وتسلميها لمستحقيها كذلك تشخيص آحتياج 48 حالة لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة تمهيداً لإجراءها قريباً وأن جميع خدمات قافلة صناع الخير وأوركيديا لصالح أهالي الأسمرات تم تقديمها بالمجان تماماً.

وأوضح عبدالجليل أن قافلة مبادرة عنيك فى عنينا بالأسمرات تم تنظيمها مع مراعاة الإجراءات الإحترازية التى أكدت عليها منظمة الصحة العالمية وأقرتها وزارة الصحة المصرية فى شأن الوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

الخدمات الطبية

من جانبها أكدت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة "عنيك فى عنينا" ان المبادرة تعمل الأن على المشاركة بفاعلية فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال مواصلة جهودها للقضاء على مسببات العمى بالوصول بالخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة إلي شرائح المستهدفين من غير القادرين فى أماكن تواجدهم فى كل شبر على أرض مصر وبالمجان تماماً وأن المبادرة نجحت حتى الأن فى توقيع الكشف على عيون أكثر من 400 الف مواطن مصري فى قرى ونجوع وتجمعات مصر المختلفة فضلا عن توزيع ادوية وإجراء عمليات جراحية وتوزيع نظارات طبية للمستحقين بالمجان تماما.

واشارت صبرى، إلى أنّ عنيك فى عنينا وفى اطار تنفيذ اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ايضا تعمل على تزويد المستشفيات الجامعية ومستشفيات الرمد العامة بأحدث اجهزة تشخيص وجراحات الرمد وتدريب شباب الاطباء عليها من اجل دعم رفع كفاءة خدمات هذه المستشفيات وضمان وصولها الى اكبر شريحة ممكنة من الأهالي مرضى العيون بالمجان وان عنيك فى عنينا وفى هذا السبيل سوف تقوم غدا الاحد بتسليم عدد 2 جهاز سيت لامب لدعم سرعة تشخيص امراض العيون وذلك لمستشفى رمد امبابة.