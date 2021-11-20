رئيس البرلمان العربي: نتطلع للتعاون مع المركز الدولي للأبحاث

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي أن البحوث البرلمانية باتت تكتسب أهمية قصوى في دعم وتطوير عمل البرلمانيين، وتمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة عملهم، مضيفًا أن البرلمانات تحتاج أكثر من غيرها من المؤسسات السياسية، إلى دعم نوعي ومتخصص في ترتيب وتنظيم وتحليل المعلومات، لتقديمها في الوقت المناسب وبالشكل الملائم الذي يساعد البرلمانيين على ممارسة مهامهم البرلمانية المتنوعة.

جاء ذلك خلال مشاركته ضيفًا بافتتاح المركز الدولي للأبحاث التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في جمهورية سان مارينو، التي تقع داخل الأراضي الإيطالية، وذلك في ثاني فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى إيطاليا، لإجراء مباحثات مع رئيس مجلس النواب الإيطالي والمشاركة في اجتماعات مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط.

المركز الدولي للأبحاث

وخلال حفل الافتتاح، ألقى «العسومي» كلمة أشار فيها إلى أن إنشاء المركز الدولي للأبحاث، جاء استجابة لحاجة برلمانية ملحة ومتزايدة للمساهمة في تطوير الأداء البرلماني كماً ونوعاً، معرباً عن توقعه لأن يكون لهذا المركز دور كبير في صقل العمل التشريعي للبرلمانيين وفي تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، فضلًا عن إعداد باحثين برلمانيين متخصصين في هذا المجال الحيوي.

التعاون مع البرلمان العربي

واختتم رئيس البرلمان العربي، كلمته بالتأكيد على اهتمام وتطلع البرلمان العربي إلى التعاون مع المركز الدولي للأبحاث، انطلاقًا من إيمان البرلمان العربي الكامل بأن البحوث البرلمانية أصبحت ركنًا أساسيًا لا يمكن أن تنجح منظومة العمل البرلمانية بدونه، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع المركز من أجل إنتاج أعمال بحثية مشتركة تسهم في توجيه بوصلة العمل البرلماني نحو الاتجاه الصحيح، وترشيد أدائه.

برلمان البحر الأبيض المتوسط

من جانبه، أعرب جينارو ميليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عن تقديره الشديد للدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في المنطقة، مشددًا على حرص برلمان البحر الأبيض المتوسط لتطوير شراكة إستراتيجية مستدامة مع البرلمان العربي، بحيث تكون البحوث البرلمانية أحد مجالاتها الرئيسية، إضافة إلى إطلاق برامج عمل مشتركة وتبادل منتظم للزيارات بين الجانبين.