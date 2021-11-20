«بحوث الحشائش» ينظم برنامجا تدريبيا لمكافحة «الزمير» بـ23 محافظة

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، برنامجا تدريبيا لمدة يوم واحد، تحت عنوان «اليوم الكامل للزمير»، بشأن الأساليب العلمية لمكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح، وذلك ابتداء من غد الأحد، وحتى 29 نوفمبر الجاري، بـ23 محافظة.

حملات توعوية للنهوض بالقمح

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الحملات التوعوية للنهوض بمحصول القمح.

الزمير من أخطر الحشائش التي تهدد القمح

وأشار «عبيد» إلى أنه يتم تعريف المتدربين بحشيشة الزمير التي تعتبر من أخطر الحشائش التي تنمو في حقول القمح وكيفية مكافحتها، مؤكدا أن البرنامج التدريبي يستهدف المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة وأخصائي محصول القمح.

وأكد أن البرنامج يناقش عددا من الموضوعات منها: أهم الحشائش المنتشرة في محصول القمح وتقسيماتها وخسائرها لمحصول القمح، وكيفية مكافحتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، وشرح عملي لحشيشة الزمير وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الأخرى في جميع مراحل النمو مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الأخرى، فضلا عن دور الإرشاد الزراعي في النهوض بمحصول القمح من خلال مكافحة حشيشة الزمير والحشائش الأخرى.