جامعة طنطا تنظم المعسكر التثقيفي «قادة التطوع» للطلاب الفائقين

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، تنظيم وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، اليوم، المعسكر التثقيفي «قادة التطوع» للطلاب الفائقين على مستوى الجامعة بكلية التجارة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة طنطا، استجابة لـ«رؤية مصر 2030»، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على الدور الهام لوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا، في دعم الطلاب غير القادرين وذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى دعم الطلاب المتفوقين بالكليات العلمية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

توقيع بروتوكول تعاون مع وزيرة التضامن

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جامعة طنطا تأتي ضمن 12 جامعة على مستوى الجمهورية في حاضنات الفائقين، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود زكى، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة، والدكتور فتوح راشد منسق الجامعة، وأحمد هيبه، منسق وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

من جانبه، أشاد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة، خلال كلمته بالدعم اللامحدود لقطاع الدراسات العليا والبحوث، بقيادة الدكتور كمال عكاشة، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التضامن مع الجامعات، يأتي في إطار مساعدة الطلاب غير القادرين ودعم الأنشطة التعليمية والتثقيفية، وتعزيز سبل التعاون المستمر بين وزارة التضامن والجامعات.

أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

واستعرضت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، خدمات الوزارة التي جاء منها برنامج تكافل وكرامة لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا، وفتح فصول جديدة لمحو الأمية، وإطلاق برنامج «فرصة» للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على قرض للمشروعات الصغيرة، وكذا تنظيم أكثر من 24 قافلة بمركز زفتي.

وقالت غن خدمات وزارةة التضامن شملت أيضًا، تدريب فرق عمل من الرائدات الريفيات لتوعية المرأة الريفية، والتوسع فى حضانات الأطفال، وحماية الأطفال بلا مأوى، وبرنامج «مودة» لتوعية المقبلين على الزواج، فضلًا عن دعم ورعاية ذوي الهمم، وتوفير حزمة من الخدمات المتكاملة للتغلب على ظروفهم.

من جانبه أوضح الدكتور فتوح راشد، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا، أنه من المقرر تنظيم مجموعة ورش عمل عن الإسعافات الأولية وريادة الأعمال والحديث عن أهمية التطوع في خلق إنسان جديد.

وقال إن ذلك يأتي بمشاركة محمود جمال هلال، منسق التطوع بالجامعات بالهلال الأحمر، ونادر صلاح، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، والدكتور محمود حسنى علام، مدرب الإسعافات بالهلال الأحمر، والدكتور محمد الحضري، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة طنطا.