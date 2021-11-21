فريمو: منحي جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي تكريم لكل العاملين

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان «كان» السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وعلَّق تيري فريمو، في بيان صحفي، على نبأ تكريمه قائلا: «إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وساهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان كان السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم».

فريمو: سعيد بزيارتي مصر للمرة الأولى

وتابع «فريمو»: «بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية».

في نفس السياق، تطرق المخرج الفرنسي للحديث عن مهرجان «كان» وكبرى المهرجانات السينمائية الأخرى، مؤكدا أنه لا توجد منافسة بين كل منها، لأن كل مهرجان يقوم بمسؤوليته في حدود المساحة المتاحة له، موضحا: «لا يعتبر مهرجان كان نفسه من أكبر المهرجانات العالمية، فنحن وأصدقاؤنا من المهرجانات الأخرى حول العالم، نقوم بنفس العمل، لكن كل منا في منطقته الخاصة ومساحته الفنية والثقافية».

وتحدث «فريمو» أيضًا خلال بيانه، عن علاقة مهرجان «كان» بالسينما المصرية، حين قال: «مهمة مهرجان (كان) السينمائي هي دعم السينما العالمية، ومن بينها السينما المصرية التي لم ينصفها التاريخ ولم يوضح مدى أهميتها في العالم العربي، لذا فقد بدأنا في عرض بعض الأفلام المصرية الشهيرة مؤخرا، كما فعلنا مع بوليوود سابقا، ونبحث أيضًا ما إذا كان هناك عدد من الأفلام القديمة التي يمكن إعادة عرضها وضمها إلى قسم كلاسيكيات كان».

وأضاف: «مهرجان (كان) فخور باستقباله لفنانين عظماء مثل يسري نصر الله ويوسف شاهين، في حين أن الجيل الجديد من صانعي الأفلام المصريين الشباب سواء النساء أو الرجال، مثير للاهتمام، وأنا متأكد من أنه يمكننا توقع الكثير منهم في المستقبل».

معلومات عن تيري فريمو

يشار إلى أن تيري فريمو، ولد في تولينز عام 1960، وبعد سنوات من عمله في المجال الفني، شغل منصب المدير الفني لمعهد «Lumière» في ليون منذ عام 1995، وتم اختياره فيما بعد ليكون المدير الإداري للمعهد.

أصبح «فريمو» مديرا فنيا لمهرجان كان السينمائي عام 2004، ومن ثم مدير فنيا وتنفيذيا لنفس المهرجان عام 2007.

قدم تيري فريمو، كمخرج، فيلمين وثائقيين هما «Lumiere» عام 2016، و«Lumière, l'aventure continue» عام 2020.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).