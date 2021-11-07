تكريم تيري فريمو مدير «كان السينمائي» في مهرجان القاهرة الـ43

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم كل من المخرج الفرنسي تيري فريمو، والمؤلف الموسيقي الهندي أي.أر. رحمان، وذلك ضمن فعاليات الدورة 43 من المهرجان التي تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من هو تيري فريمو المكرم في «القاهرة السينمائي»؟

تيري فريمو هو مخرج فرنسي ولد في تولينز خارج غرونوبل عام 1960 ونشأ في ضاحية مينجوت في ليون. كان المدير الفني لمعهد Lumière في ليون منذ عام 1995 ثم تم تعيينه كمدير إداري. وأصبح المدير الفني لمهرجان كان السينمائي في عام 2004 والمدير الفني والتنفيذي للمهرجان عام 2007.

كما حصل على درجة الماجستير في التاريخ المعاصر من Lumière University Lyon 2، وهو معروف أيضًا بفيلم «lumiere» والعديد من الأفلام الأخرى من إخراجه مثل «The Audacious Adventurer».

حاصل على أوسكار أفضل موسيقى تصويرية.. تكريم الهندي أي.أر. رحمان بـ «القاهرة السينمائي»

وأي.أر. رحمان هو مؤلف موسيقي وملحن هندي من مواليد عام 1967، تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـ «Time»، وحصل على عدة جوائز عالمية كجائزة جرامي لأفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، وجائزة البافتا لأفضل موسيقى فيلم.

‎من ناحية أخرى، سبق وأن أعلن المهرجان أيضًا عن منح النجم كريم عبدالعزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

كما قرر منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43.

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.