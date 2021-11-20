ورش عمل أسبوعية لتعليم علم العروض مجانا بنادي أدب أسيوط

يبدأ نادي أدب قصر ثقافة أسيوط، برئاسة الروائي فراج فتح الله، اعتبارًا من مساء اليوم تقديم ورش عمل أسبوعية لتعليم علم العروض مجانًا للجمهور العام والأدباء ويقدمها الشاعر الدكتور المستشار علي أحمد شلوفة العدوي المستشار بهيئة النيابة الإدارية.

موعد ورش نادي أدب قصر ثقافة أسيوط

وقال رئيس نادي أدب أسيوط، إن ورش العمل تقام السبت من كل أسبوع ولمدة ساعة ويعقبها ندوة ثقافية لمن يرغب من الحضور ثم جلسة لمناقشة أعمال الراغبين بمناقشة إبداعاتهم ويستمر ذلك لعدة أسابيع قادمة نظرًا لطبيعة علم العروض.

الدورة التدريبية المجانية

وأضاف الروائي فراج فتح الله، أن الدورة التدريبية المجانية هي فرصة لجميع طلاب المدارس أو طلاب الجامعات والجمهور العام ممن لديهم الاهتمام بتأليف الشعر لحضور التدريبات المجانية التي قدمها المستشار علي أحمد شلوفة تطوعًا في إطار اهتمامه بإثراء الحركة الثقافية وإضافة أسماء جديدة لمجال الكتابة الإبداعية فضلاً عما يفيده ذلك من تجنب الأخطاء الشائعة في تأليف الشعر لدى غير المتخصصين.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط، قال في تصريح سابق، أن الشاعر أسعد أبوالوفا طرح الكثير من الجوانب بحكم خبرته الكبيرة خصوصا وهو مراجع لغوي في الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعلم اللغة العربية بالثانوية العامة، فضلاً عن كونه يعمل بالنقد الأدبي.