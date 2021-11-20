أستاذ بآداب دمنهور: رسائل إخوان الصفا سبقت داروين في أمور كثيرة

قالت الدكتورة إيمان بركات، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة دمنهور، إن رسائل جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا استهدفت تأكيد أن الفلسفة باب الحكمة وأساس المعرفة الوجودية في الكون، ثم بعد ذلك بدأت تحديد منهج خاص بهذه الدراسة عن طريق النظر في الكليات والنفس الإنسانية، موضحة أن رسائل جماعة الصفا ستظل مليئة بالألغاز وتمنح الباحثين أفكارا كثيرة، كما تنقد الواقع عن طريق الرمز.

الرسائل تضمنت كيفية تعرض الحيوانات للظلم

وأضافت خلال حوارها في برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أن الرسائل تضمنت مراتب للحوار ثم تناولت كيفية تعرض الحيوانات للظلم على يد الإنسان، وسبقت داروين وبعض العلوم في أشياء كثيرة، وبالتالي فإنه يمكن وصفها بأنها كانت امبراطورية كبيرة جدا وواسعة شملت مجموعة من العلوم في العصر الحديث والعصر المعاصر.

اختيار رمزية الحيوان للتعبير عن أفكارها

وأكدت رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة دمنهور، أن الرسائل ثورة على الواقع، فجعلتها جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا ألغازا ليحتار فيها من يأتي بعد ذلك، كما أنها مثلت نوعا من التقية للحياة التي يعيشونها فقد كانت الجماعة لا تستطيع مهاجمة الواقع وإبراز أمراض الواقع بطريقة واضحة، لذلك جرى اختيار رمزية الحيوان للتعبير عن أفكارها.