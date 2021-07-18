فرحة بين طلاب «أدبي» بعد امتحان الفلسفة: سهل وبلا أسئلة معقدة.. والوقت كان كافياً للإجابة

رسم امتحان مادة الفلسفة والمنطق اليوم، الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبى، الذين أكدوا أن مستوى الامتحان سهل، ولا يشمل أسئلة معقّدة، موضحين أن الأسئلة جاءت مباشرة من الكتاب المدرسى، والوقت كان كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها جيداً.

وقال الطالب عمار ياسر، الذى أدى الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بالدقى، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكداً: «الامتحان سهل ويتحل فى وقت قليل، ولم يشمل أى أسئلة معقّدة»، وأضاف أن الأسئلة ركزت على أسماء العلماء فى المقرر الدراسى، وأسئلة جزء الفلسفة أسهل بكثير من المنطق، وتابع أن الامتحان جاء أسهل بكثير من النماذج الاسترشادية التى وفّرتها المنصات التعليمية مثل حصص مصر.. والطالب لو مش مذاكر كويس هيعرف يلم فى الامتحان»، لافتاً إلى أن جميع الجروبات التى تزعم تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات تنشر إجابات خاطئة.

وأكد الطالب عصام محمد، الذى أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة: «كان فيه كام نقطة قليلة غير مباشرة بس موجودة فى الكتاب»، موضحاً أنه تمكن من الإجابة عن جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدّد للامتحان، وأضاف «محمد» أن أسئلة جزء الفلسفة جاءت سهلة ومباشرة، أما المنطق فقد اشتمل على بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير، مؤكداً أن المنطق ركز على الفصلين الثانى والثالث، وهما المنطق الرمزى والحجج الاستنباطية.

وأكد الطالب أحمد الصواف، بالصف الثالث الثانوى، أن الامتحان ركز على الفهم، والأسئلة لم تكن صعبة، إلا أن واضع الامتحان صاغها بطريقة غير مباشرة: «يعنى لو طالب مش مذاكر كويس بس فاهم هيعرف يحل فى الامتحان كويس جداً».

وأعرب عدد من طلاب الشعبة الأدبية بالقليوبية، عن سعادتهم بسهولة ومستوى الامتحان، مؤكدين أن الامتحان أزال آثار الامتحانات الصعبة الماضية، خاصة اللغة العربية والألمانية، وقالت الطالبات أمام لجنة بنها الثانوية بنات، إن الامتحان كان فى مستوى كل الطلاب، وبه 50 سؤالاً لم تتعدَّ نسبة الصعوبة فيها 6 أسئلة لقياس مستوى الطلاب.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 6 آلاف و354 طالباً وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان الفلسفة والمنطق، وتغيّب عن أداء الامتحان 18 طالباً وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99.7٪، موزعين على 86 لجنة فى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأدى 255 ألفاً و353 طالباً وطالبة «بالشعبة الأدبية» امتحان مادة «الفلسفة والمنطق»، وذلك فى اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات فى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديرى المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمّنة بالكامل، بدءاً من طباعة الأسئلة، «البابل شيت»، ومروراً بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

«التعليم»: ضبط 7 حالات غش إلكتروني باستخدام الموبايل

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغاً بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم فى أداء الامتحان بالدور الثانى بالدرجة الفعلية، ورصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 7 حالات غش، منها حالة نشر الامتحان على الإنترنت و6 حالات غش أخرى، حيث تم ضبط الطالب «م. هـ. ا» بإدارة أبوكبير بالشرقية، نظراً لحيازة موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت، والطالب «ا. ع. ا» بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا، نظراً لضبط تابلت واستخدامه فى الغش، والطالب «م. ع. ع» بإدارة إهناسيا بمحافظة بنى سويف، نظراً لضبط سماعة بلوتوث داخل الأذن وأخرجها طبيب اللجنة بصعوبة، والطالب «ز. م. م» بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية، نظراً لضبط جهاز تابلت بشريحة خارجية، والطالبة «ا. م. ع» بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظراً لضبط تليفون محمول مغلق، والطالبة «ر. م. ح» بإدارة شبراخيت بمحافظة البحيرة، نظراً لضبط تليفون محمول، والطالب «م. ع. ف» بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا، نظراً لحيازة تليفون محمول، وسماعة بلوتوث لاستقبال الإجابات، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

392 ألفاً و863 من طلاب «العلمي» يؤدون امتحان «الفيزياء» السبت

وأعلنت وزارة التعليم أن طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) يؤدون السبت المقبل امتحان «الفيزياء» بإجمالى 392 ألفاً و863 طالبا وطالبة.