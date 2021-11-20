«التعليم» في اليوم العالمي للطفل: الطفولة مرحلة ذهبية للعقل البشري

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للطفل، منذ أن خصصت الأمم المتحدة في عام 1954 يوم 20 نوفمبر من كل عام لتلك المناسبة، موضحا أن شعار الاحتفالية هذا العام هو «مستقبل أفضل لكل طفل».

وأضاف «حجازي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أثبتت الأبحاث والدراسات أن مرحلة الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية للعقل البشري»، مشددا على أنه يجب على الفرد أن يحفز صغاره ليستخدموا أكبر قدر ممكن من الوصلات العصبية الموجودة بالمخ.

حجازي: الطفل يتعلم اللغات والعلوم داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن الطفل يتعلم اللغات والعلوم المختلفة داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي، موضحا أن خلايا المخ تنمو حينما يتم استخدامها في تعلم شتى العلوم من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط التي يكون فيها المتعلم فعال وإيجابي.

وشدد الدكتور رضا حجازي على جميع الأمهات والآباء والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم أن يضطلعوا بأدوار مهمة في بناء أطفالهم واستثمار هذه الفترة الذهبية من عمر أطفالهم وإعدادهم للمستقبل وربطهم بمجتمعهم ليكونوا معتزين بذواتهم وفخورين ببلادهم ويقبلون التعددية وقادرين علي التنافسية.