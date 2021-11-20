التعليم تعتمد نتيجة قبول الفرقة الأولى بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

واعتمد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة قبول أول دفعة جديدة بمدرسة الضبعة بالفرقة الأولى بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بمحافظة مطروح على أن تبدأ الدراسة فعليا بالمدرسة للصف الأول بداية من الأحد الموافق 2021/11/21.

اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بمدرسة الضبعة

تعد مدرسة الضبعة النووية أول مدرسة فنية ذات التخصص الدقيق في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر بصورة خاصة والشرق الأوسط بصورة عامة، وتوجد مدرسة الضبعة في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وسوف تشهد الدفعة تخريج أول دفعة من المدرسة خلال العام الحالي 2021-2021.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه تم استقبال الطلبة المقبولين بالصف الأول الثانوي من يوم الأحد الموافق 14-11-2021 بفندق الإقامة بمدرسة الضبعة لتعريف الطلاب بالتخصصات ونظام الدراسة مع إعطاء الطلاب مهل أسبوع كامل لاستكمال ملفات التقديم والانتهاء من الأوراق المطلوبة المتخصصة لعملية الدراسة في المدرسة.

اختيار الطلاب أصحاب أعلى التقييمات

وأكّدت أنَّه تم تجهيز اختبارات القبول بواسطة عدد من الخبراء والأكاديميين التربويين بوزارة التربية والتعليم، بتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة والعادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث يتم الموافقة على الطلاب المؤهلين للدخول في للدراسة بهذه المدرسة ذات التخصص الفريد.

استعدادات لاستقبال الطلاب بإجراءات الوقائية

ولفتت الوزارة إلى أنَّها على أتمّ الاستعداد لاستقبال الفرقة الدراسية مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب، مشيرة إلى انتظام العملية الدراسية للصفوف الأربعة الأخرى من الصف الثاني حتى الصف الخامس مع بداية العام الدراسي في منتصف أكتوبر 2021.