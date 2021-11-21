مستشفيات جامعة بني سويف تعلن الطوارئ استعدادا للتقلبات الجوية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية بدءً من اليوم، استعدادا لتقلبات الأحوال الجوية.

استقبال جميع الحالات طوال 24 ساعة

وأشار رئيس الجامعة، في بيان، إلى أن خطة الطوارئ بالمستشفى تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض على مدار الأيام القادمة.

ووجه الدكتور منصور حسن، بقبول واستقبال جميع الحالات المرضية من محافظة بنى سويف والمحافظات المحيطة بها، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.